Kendt for vanvidskamp: Nu stopper han

Den amerikanske tennisspiller John Isner stopper karrieren efter US Open, der begynder på mandag i New York.

Det annoncerer han på det sociale medie X.

- Efter 17+ år ATP Touren er det tid til at sige farvel til professionel tennis. Overgangen bliver ikke let, men jeg ser frem til hvert eneste sekund af det med min fantastiske familie, skriver den 38-årige Isner.

Han er den spiller med flest serveesser nogensinde. 14.411 esser har han fyret af før US Open.

Det er ikke mindst hans højde på 208 centimeter, der har gjort ham til en frygtet servekanon.

I 2018 nåede han sin bedste placering på verdensranglisten som nummer otte. I perioden fra 2010 til 2019 sluttede han aldrig året uden for top-20.

Desuden er han kendt for at have spillet historiens længste tenniskamp. Det var i Wimbledon 2010, da han mødte franske Nicolas Mahut i en kamp, der varede lidt mere end 11 timer og strakte sig over tre dage.

Isner vandt den legendariske kamp med cifrene 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68.

Han begik også sit bedste grand slam-resultat i Wimbledon, da han i 2018 nåede semifinalen.