Kendte danskere siger farvel til Wozniacki

En lang række kendisser er tirsdag aften mødt op til Caroline Wozniackis afskedskamp i Royal Arena. Her vil de hædre tennisstjernen, når hun sætter punktum for en flot karriere

Tirsdag aften løber Caroline Wozniackis showkamp af stablen i Royal Arena, hvor tyske Angelique Kerber venter på den anden side af nettet.

Afskedskampen er blevet udskudt over to omgange grundet coronapandemien, men denne gang er der heldigvis ingen benspænd, som kan spolere festen.

Væk er restriktionerne, og derfor kunne de fremmødte gæster på den røde løber tilmed få lov at stå tæt og vise smilet uden dække af mundbind.

Fælles for dem alle er, at de er klar til at fejre stjernen, der har bidraget med så mange store danske sportsøjeblikke.

Se billederne af kendisserne her:

Mads Mikkelsen og konen Hanne Jacobsen



Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kasper Hjulmand



Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Malte Ebert og Lucas Lynggaard Tønnesen



Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Janni Spies med sønnen Christopher Kjær



Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Bokser Hans Henrik Palm



Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Andreas Laudrup, Silas Holst, Michael Maze, 'Ulven' Peter Birch og Flemming 'Don Ø' Østergaard er også til stede til opvisningskampen.

Caroline Wozniacki har i sin professionelle karriere været rangeret som nummer et i 71 uger.

Hun vandt i 2018 Grand Slam-turneringen Australian Open, der er tennisstjernens største triumf.