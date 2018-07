Kidnappet og fastbundet på mark: Superstjernen er i chok

Den serbiske tennis-stjerne Novak Djokovic er i chok, efter et nært familiemedlem er blevet røvet og sidenhen fastbundet på en mark af ukendte gerningsmænd

Bedstefaren til Jelena Djokovic, der er den firedobbelte Wimbledon-vinder Novak Djokovics kone, er blevet fundet fastbundet på en mark, efter ukendte gerningsmænd brød ind i hans hus i den centrale del af Serbien.

Det skriver New York Times.

I en pressemeddelelse udtaler talsmænd på vegne af den 31-årige tennisspiller, at familien er i chok over, hvad der er sket med det 85-årige familiemedlem, Miloslav Radisavljevic.

Det bliver desuden oplyst, at gerningsmændene, der var maskerede, brød ind i bedstefarens hus, kidnappede ham og bragte ham til en mark adskillige kilometer væk fra sin bopæl.

Politiet bekræfter, uden at identificere Radisavljevic ved navn, at der torsdag morgen er blevet fundet en mand, der var bundet til en elmast tæt på hans hjem i Ljig omkring 50 kilometer fra den serbiske hovedstad, Beograd.

Manden fortalte politiet, at gerningsmændene ligeledes havde frarøvet ham omkring 1600 kroner og en mobiltelefon.

Politiet oplyser desuden, at manden ikke så ud til at være blevet udsat for vold.

Novak Dkokovics kone, Jelena Djokovic, og parrets søn var til stede, da han slog sydafrikanske Kevin Anderson i mændenes single finalekamp i Wimbledon den 15. juli. Foto: Ben Curtis/AP

