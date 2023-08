Klapper helt i om træner-kabale

Der har været godt gang i trænerrokaden på det sidste i den danske tennisverden.

Holger Rune foretrak under US Open at have den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou med sig og lod derfor Lars Christensen blive hjemme i Danmark.

Træner Lars Christensen. Foto: Jonas Olufson

Men et sent afbud fra Clara Tausons normale træner, Carlos Martinez, betød, at Lars Christensen alligevel kunne booke en flybillet til New York og træde til som vikar.

Indtil videre ser kombinationen mellem Tauson og Christensen ud til at være en god opskrift.

En glad Tauson. Foto: Jonas Olufson

Tauson vandt i hvert fald sin første kamp ved US Open over Anastasia Potapova.

Men Clara Tauson ønsker ikke at svare på, om hun ser Lars Christensen som en mere permanent trænerløsning.

- Jeg spiller US Open, og så tager vi den derfra. Jeg fokuserer på mine kampe og prøver at spille noget god tennis, siger hun til Ekstra Bladet.

Pressemøde efter Clara Tausons første kamp ved US Open, som hun vandt. Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Da Lars Christensen efter Clara Tausons kamp stillede op for den danske presse, nægtede han at tale om andet end kampen.

- Det er, som vi kender Clara. Det er hendes force. Hun kan blive lidt vred på sig selv, men så kommer hun igen. Hun spiller pissegodt, lød de rosende ord fra Lars Christensen.

Træner-drama

Lars Christensen har i en lang årrække været træner for Holger Rune, men i løbet af det seneste år har han været fraværende fra flere turneringer, mens den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou har været foretrukket.

Ifølge Holger Runes mor og manager skyldes det, at Lars Christensens og Patrick Mouratoglous egoer ikke kan arbejde sammen.

Lars Christensen er med Tauson i New York. Foto: Jonas Olufson

Lars Christensen var senest med Holger Rune under Wimbledon, men blev i New York nedprioriteret til fordel for Patrick Mouratoglou.

Patrick Mouratoglou og Holger Rune havde ikke den store succes under US Open. Foto: Jonas Olufson

Men snart kan der være bud efter ham igen fra Holger Rune. I hvert fald hvis tennisspilleren følger sin mors opfordring.

- Jeg vil opfordre Holger og Lars til at komme i arbejdstøjet sammen igen, når han er færdig med at hjælpe Clara i US Open, lød det fra Aneke Rune efter Holgers exit fra US Open.