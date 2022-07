Klapper i om voldsanklage

Nick Kyrgios spillede sig onsdag i Wimbledon-semifinalen blot en dag efter, at det kom frem, at han er anklaget for vold. Det måtte han dog ikke udtale sig om til pressen efter kampen, fik han at vide

Han virkede upåvirket på banen.

Blot en dag efter at hans advokat bekræfter, at han er anklaget for 'overfald i hjemmet' tilbage i december, slår han chilenske Christian Garin i tre sæt i kvartfinalen på Wimbledons græs.

Men det er bestemt ikke fordi, det ikke fylder noget i australierens hoved, og han ville ønske, han kunne give sin version af det, fortæller han til pressen efter kampen. Men det har hans advokat frarådet ham, skriver Independent.

- Jeg forstår, at alle gerne vil spørge ind til det, men jeg kan ikke dele så meget om det, som det ser ud nu, siger han.

Ifølge ham selv har det ikke påvirket hans forberedelse op til kampen, men han erkender, at det har været svært at holde fokus.

- Jeg er kun et menneske, og selvfølgelig læser jeg om det, og selvfølgelig spurgte alle ind til det.

- Og det var svært. Svært at holde fokus på missionen, lyder det fra 27-årige Kyrgios.

Nick Kyrgios er i sin første Grand Slam-semifinale nogensinde. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Nick Kyrgios har opbygget et ry som sportens 'bad boy' efter et hav af møgsager i form af brok og trodsighed. Noget som den traditionsrige sport ikke just bryder sig om.

Efter sejren så han også tilbage på de mentale kampe, han har været plaget af i løbet af karrieren.

- Jeg fortalte tidligere i år om den mentale tilstand, jeg var i tilbage i 2019 ved Australian Open med selvmordstanker, selvskade og den slags.

- Jeg sad der efter kampen i dag og tænkte. At være semifinalist i Wimbledon, det er en speciel præstation for alle, men især for mig, siger han ifølge Reuters.

Det er dog en helt anden Nick Kyrgios, vi lige nu er vidne til. Og ifølge ham selv er han langt fra færdig.

- Jeg har masser tilbage i tanken. Jeg føler, at jeg spiller noget af mit bedste tennis nogensinde, og jeg har det fantastisk psykisk.

I semifinalen venter Rafael Nadal, der efter en marathon-kamp mod amerikanske Taylor Fritz sikrede sig videre avancement.

