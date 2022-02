Klar besked til Putin

Russiske Andrej Rublev kom med en direkte besked til Putin, efter at han fredag spillede sig i finalen i ATP-turneringen i Dubai

Efter at have været nede med et sæt fandt Andrej Rublev formen igen og besejrede polakken Hubert Hurkacz med 3-6, 7-5 og 7-6 i ATP-turneringen Dubai Tennis Championships.

Efter kampen skulle han, som man vanligt gør efter en sejr, skrive sin autograf på kameralinsen. Men i stedet for sin autograf skrev den 24-årige russer et budskab til Putin, der i øjeblikket er i gang med at invadere Ukraine.

'Ingen krig, tak,' skrev Rublev på linsen.

Rublevs landsmand Daniil Medvedev, har også taget afstand fra invasionen.

- Vi spiller i så mange forskellige lande. Jeg har været i mange lande som junior og professionel spiller. Det er ikke nemt at se de her nyheder. Jeg er fuldstændig for fred, siger Daniil Medvedev ifølge Sky Sports.

Daniil Medvedev spillede sig torsdag op som nummer 1 på verdensranglisten, efter han vandt over japanske Yoshihito Nishioka i kvartfinalen i Mexico Open.

Andrej Rublev, der i øjeblikket er nummer syv i verden, har efter den russiske invasion modtaget mange hadefulde beskeder online, men han understreger, hvor vigtigt det er med fred.

- Man indser, hvor vigtigt det er at have fred i verden og respektere hinanden uanset hvad. At være forenet. Vi skal passe på vores jord og på hinanden. Det er det vigtigste.

Rublev skal nu møde Jiri Vesely, der er rangeret som nummer 123 i verden i finalen i Dubai. Vesely slog til alles overraskelse den tidligere nummer 1 Novak Djokovic ud af turneringen.