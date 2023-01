Klar i spyttet: Lad russerne være med

Novak Djokovic ser gerne, at russiske og belarusiske tennisspillere får lov til at spille Wimbledon og andre individuelle turneringer igen

Efter Ruslands ulovlige og blodige invasion af Ukraine blev mange russiske og belarusiske sportsudøvere udelukket fra deres sportsgrene.

Blandt andre blev verdensstjernerne Daniil Medvedev fra Rusland og Aryna Sabalenka fra Belarus udelukket fra Wimbledon og en række andre turneringer i 2022.

Wimbledon forventes at gentage udelukkelsen af de russiske og belarusiske tennisspillere denne sæson, men hvis det står til den forsvarende mester på herresiden og syvdobbelte turneringsvinder, Novak Djokovic, så får russerne igen lov til at deltage.

- Selvfølgelig, selvfølgelig. Helt sikkert, svarede Novak Djokovic ifølge Daily Express på spørgsmålet, hvorvidt russere og belarusere burde få lov til at deltage.

Novak Djokovic vil gerne have Daniil Medvedev og andre russiske tennisspillere med til Wimbledon. Foto: Brenton Edwards/Ritzau Scanpix

Djokovic blev endnu mere specifik, da journalisterne spurgte specifikt til Daniil Medvedevs deltagelse.

- Jeg håber, at han, alle andre russiske og belarusiske spillere vil være i stand til at spille alle steder, lød det fra serbiske Novak Djokovic, der tidligere har været voldsomt i vælten på grund af sin vaccineskepsis.

Udtalelsen kom under den ny turnering United Cup, der er en mixed holdturnering, hvor Rusland er udelukket.

Daniil Medvedev har i den forbindelse sagt, at han har forståelse for, at Rusland ikke kan deltage som hold ved turneringer som Davis Cup eller United, men at de individuelle turneringer er en anden sag.

I fjor blev Wimbledons kvindeturnering vundet af Jelena Rybakina, der repræsenterede Rusland indtil 2018, men siden da har hun stillet op for Kasakhstan.