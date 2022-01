Klar til at stoppe Djokovic i lufthavnen

En halv tennisverden tabte mælet tirsdag, da Australian Open-arrangørerne bekendtgjorde, at man har givet Novak Djokovic tilladelse til at deltage i årets turnering – trods hans skepsis mod Covid 19-vaccination.

Det har ikke skortet på alt fra rysten på hovedet til løftede pegefingre og deciderede skideballer fra små og store i sporten.

Men trangen til at få den nidobbelte vinder af turneringen med har været så stor, at man fra arrangørernes side har været villig til at gå langt for at få serberen med.

Spørgsmålet er så bare, om det rent faktisk ender med, at han får lov at komme ind i landet.

Det siger indenrigsminister Karen Andrews nu.

- Ethvert individ, der ønsker at komme ind i Australien, må overholde vores strenge krav, sagde hun onsdag eftermiddag lokal tid.

- Mens (delstaten) Victorias regering og Tennis Australia måske tillader en ikke-vaccineret spiller at deltage i Australian Open, er det Commonwealth-regering der sikrer, at reglerne ved grænsen bliver overholdt.

Karen Andrews under et besøg i Washington, USA, kort før jul. Foto: Leigh Vogel/Reuters/Ritzau Scanpix

Og hvad betyder det helt konkret, kunne et opfølgende spørgsmål så være…

- Hvis et individ ved ankomst ikke er vaccineret, skal de kunne dokumentere acceptable beviser på, at de ikke kan blive vaccineret af medicinske grunde, siger hun og tilføjer, at myndighederne i lufthavnen ’fortsætter med at sikre at gæster ved grænsen lever op til kravene ved indrejse’.

- Ingen deltager i Australian Open skal regne med særbehandling.

'Jeg er meget bekymret'

Oppositionens leder, Anthony Albanese, har krævet fuldstændig og gennemsigtig forklaring.

- Jeg er meget bekymret over det her. Det giver slet ikke mening, når almindelige australiere gør en ekstraordinær indsats. Og jeg tror heller ikke, det giver ret meget mening til sundhedspersonalet, der arbejder røven i laser hver eneste dag.

Læs også: Australiere raser over Djokovic

Det bliver bakket op af Jaala Pulford, der er minister for sport og store begivenheder.

- Hvis dagens nyheder har været opsigtsvækkende for jer, så kan jeg tilføje, at ingen har fået særbehandling.

- Det her er en ikke en proces, der er sat i verden for én person. Der var 26 ansøgere, og en håndfuld har fået tilladelse, siger hun og tilføjer, at hun ikke var overrasket over, at Djokovic var blandt de ansøgende spillere som følge af hans velkendte forbehold mod vaccinerne.

Novak Djokovic har vundet Australian Open ni gange. NI gange! 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 og 2021. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Australian Open begynder 17. januar,

Alle deltagere skal være enten vaccineret eller komme med en såkaldt medicinsk undtagelse. Den kan eksempelvis gives, hvis man har haft coronavirus inden for de seneste seks måneder.

Djokovic’ manglende oplysninger har betydet, at der verserer rygter om hvorvidt manden måske allerede har været smittet – og derfor har fået ekstraordinær tilladelse.

Craig Tiley, der er administrerende direktør for det australske tennisforbund, har sagt til tv-stationen Channel Nine, at det må være op til Djokovic selv at forklare sin tilstand – og hvorfor han har fået tilladelse til at spille i turneringen.

I alt 26 spillere eller medrejsende i spillernes stab har ansøgt om en undtagelse - ud af omkring 3000 personer, der rejser til Melbourne. Kun en håndfuld har fået tilladelsen.

Novak Djokovic regnes som én af alle tiders bedste herresingler med foreløbig 20 Grand Slam-titler. Det samme som Roger Federer og Rafael Nadal.