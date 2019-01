Klar til skandinavisk fight: Her skal der bores i svensk stjerne

Wozniacki møder Johanna Larsson tidligt onsdag morgen, og hun vil formentlig forsøge at angribere i modstanderens svage side

MELBOURNE (Ekstra Bladet): De siger det lidt på samme måde, Piotr og Caroline Wozniacki, med den indlagte diplomati og kollegiale respekt, som man altid iagttager i forhold til en kommende modstander.

Men det er nu svært ikke at afkode bemærkningerne om næste modstander ved Australian Open, svenske Johanna Larsson, som andet, end at de har luret en sårbarhed, der kan udnyttes.

- Hun vil hellere spille forhånd end baghånd, siger han.

- Hun kan bedre lide sin forhånd end sin baghånd, siger hun.

Dermed synes Caroline-opskriften klar for spilleren med WTA-turens måske allerbedste, dobbelte baghånd: Der kan med held bores i Fröken Larssons skrøbelige baghånd, indtil den bryder sammen.

Mindre kan nok gøre det, for ret beset er Wozniacki en klart bedre spiller end den 30-årige svensker, så Caroline behøver måske kun i periode at ty til den nævnte matchspoiler-taktik.

Hun siger da også, at hun bare skal spille sit eget spil mod en modstander, der ikke rummer overraskelser for hverken far eller datter.

De to tørner sammen på anlæggets næststørste bane, Margaret Court med plads til 10.000 tilskuere. Det er onsdagens tredje kamp efter start klokken 11, og der skal afvikles såvel en kvinde- som en herrekamp inden.

Derfor peget alt på, at såvel danske som svenske tv-seere skal ret tidligt op, hvis de vil se Caroline og Johanna spille om det uofficielle, skandinaviske mesterskab og adgangen til formentlig at møde Maria Sharapova i tredje runde.

Den konfrontation kan en anden svensker, Rebecka Peterson, dog forhinde i sin kamp mod russeren, som ligger senere på onsdagen.

