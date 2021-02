Klarer sig videre i Australien

En drømmesemifinale i Australian Open mellem amerikanske Serena Williams og japanske Naomi Osaka er rykket et skridt nærmere.

Begge klarede de sig søndag akkurat videre til kvartfinalerne i turneringen. Men det holdt hårdt.

Naomi Osaka overlevede således to matchbolde i en sejr på 4-6, 6-4, 7-5 over sidste års finalist Garbiñe Muguruza.

Den tredobbelte japanske grand slam-vinder var fra starten på hælene mod Muguruza i en medrivende kamp, som Osaka akkurat fik hevet hjem efter at have tabt det første sæt.

Osaka har stor ros til sin spanske modstander, der var seedet som nummer 14 ved turneringen og har to grand slam-titler bag sig.

- Jeg følte mig en smule intimideret, for jeg vidste, at hun har spillet virkelig godt på vej mod den her kamp, sagde Osaka ifølge The Guardian efter kampen.

Nede med 3-5 i det afgørende sæt havde Osaka for alvor ryggen mod muren, men spillede fremragende på to matchbolde.

- For mig er det afgørende, at jeg går ind i mig selv i de point, hvor der er mest pres på, sagde Osaka.

- Selv om jeg slog en masse uprovokerede fejl, var det sandsynligvis noget, jeg var nødt til at gøre. Jeg kunne ikke rigtig give hende nogle åbninger, da hun blot straffede dem.

39-årige Serena Williams jagter i Australien sin 24. grand slam-titel.

Hun slog den 7.-seedede hviderusser Aryna Sabalenka med 6-4, 2-6, 6-4.

- Partierne var så tætte, at det kunne være gået begge veje, sagde Serena Williams på banen efter det tætte opgør.

- Jeg sagde bare til mig selv: 'Kom så Serena, du kan gøre det her. Du er bare nødt til at blive inde i kampen'.

I kvartfinalen møder Osaka useedede Hsieh Su-wei fra Taiwan.

Hsieh har været en af turneringens store overraskelser. Den 35-årige taiwaner får mod Osaka ifølge nyhedsbureauet dpa som den ældste spiller nogensinde sin kvartfinaledebut ved en grand slam.

Serena Williams får papiret hårdere modstand. Hun møder vinderen af kampen mellem rumænske Simona Halep og polske Iga Swiatek.

Williams og Osaka mødtes i 2018 i en meget omtalt US Open-finale, som blev præget af Williams' gentagne raseriudbrud efter uenigheder med dommeren.