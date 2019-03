Klasse-Clara gør det igen: Klar til semifinale

Danske Clara Tauson fortsætter med at imponere i kinesiske Shenzhen, hvor hun netop har spillet sig i semifinalen i turneringen, der har en samlet præmiesum på knap 400.000 kroner.

Det er den hidtil største seniorturnering, hun prøver kræfter med.

Efter sin imponerende sejr over slovakken Jana Cepelova, skulle den 16-årige K.B.’er i kvartfinalen op mod polske Magdalena Fręch. Den fem år ældre modstander er lige nu verdens nummer 176 og havde været aldeles suveræn i sine første to kampe i Shenzhen.

Danskeren kunne strække armene i vejret efter endnu en nervepirrende tresætter og sejr på 7-5, 0-6, 6-3.

Juniorvinderen fra Australian Open har nu spillet 20 turneringskampe som junior og senior i år og vundet dem alle!

Danskeren tog et ciffermæssigt tæt første sæt med 7-5, men hun var aldrig truet i egen serv, hvor hun på imponerende vis kun afgav en håndfuld point. Til gengæld pressede hun hele tiden på i polakkens serv, og den skrantede så meget til sidste, at sætbolden blev udløst af en dobbeltfejl.

Til gengæld startede Clara Tauson andet sæt skidt. Hun blev brudt til 0-1 og opgav tilsyneladende at yde ret meget modstand – måske for at spare krudt med den to en halv time lange kamp dagen forinden i baghovedet og benene.

Hun blev også brudt til 0-3 og 0-5, før efter kun et kvarters spil fik et æg.

Clara Tauson smed tilsyneladende andet sæt for at spare kræfter til det tredje, og det viste sig at være et klogt sats. Foto: Roger Parker

Så tog hun igen et fast greb om ketsjeren og åbnede tredje sæt med et rent serveparti, før hun på sin anden breakbold brød sin modstanders serv.

Efter at danskeren havde servet sig på 3-0, fulgte et langt og tæt parti, hvor hun også havde breakbold til 4-0, men Frech fik hevet partiet hjem og reduceret.

Hun holdt også serv til 4-2, og så fik Clara Tauson problemer i sin serv, hvorefter Magdalena Frech brød rent tilbage.

Den unge udfordrer fik dog hurtigt rystet minikrisen af sig og brød til 5-3 på sin første breakbold, og så kunne hun serve sejren hjem på sin anden matchbold.

I semifinalen møder hun den 29-årige kineser Jia-Jing Lu, som er verdens nummer 186 og nok må anses for at være favorit på hjemmebanen. Men den slags har den danske favoritdræber altså set stort på indtil nu.

Forleden betegnede hendes far og træner, Søren Tauson, det som vanvittigt at drømme om semifinale og finale.

Med sejren og de nu i alt 29 point kravler Clara Tauson yderligere op på WTA’s verdensrangliste og nærmer sig Top 500.

New live WTA ranking for Clara Tauson. pic.twitter.com/pyDcqbCWzV — Mark Nixon (@markalannixon) 15. marts 2019

Clara Tauson er med på et wildcard i kraft af sin topplacering på juniorranglisten

Se også: Efter Claras superkamp: Nu er kun Caroline bedre

Se også: Fabelagtigt comeback: Tauson tager største skalp

Se også: Clara imponerer igen: Angriber ranglisten

Verdens bedste 15-årige: Rundt om stortalentet Holger Rune