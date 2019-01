Klatøjet Super-Clara overvældet over velkomst

Det danske tennis-håb er så glad for de positive reaktioner efter den store triumf i Melbourne

Omkring et døgn i et fly giver ikke nødvendigvis anledning til smil, men mandag middag kunne det ikke holdes tilbage.

Den top-talentfulde Clara Tauson vendte hjem til Danmark efter sin triumf i juniorernes Australian Open til et utal af tillykke'r og store krammere. Den største fik mor Tine.

- Det var selvfølgelig godt, for jeg ved, at hun har fulgt med alle dage. Jeg har savnet hende, så hun får selvfølgelig en ekstra stor krammer, siger Clara Tauson, der var overrasket over velkomsten i Københavns Lufthavn.

- Jeg havde ikke regnet med, at der var så mange mennesker, siger hun.

Præstationen var ved at synke ind for den 21-årige dansker, men det har været en hård omgang. Den flere uge lange turnering kan godt mærkes.

- Jeg har ikke sovet så meget de seneste døgn, siger hun.

Clara Tauson og far Søren fik en fin velkomst. Foto: Jonas Olufson

En blandt få

Lørdag morgen dansk tid havde Clara Tauson gjort, hvad kun tre andre danskere havde formået, nemlig at snuppe en junior grand slam-titel.

På den enorme Rod Laver Arena i Melbourne nåede hun et kæmpe mål, og de glade reaktioner er væltet ind.

- Alle vennerne og trænere har skrevet sammen med næsten alle dem, jeg kender.

- Der er masser af folk, der skriver til mig på min Instagram, og jeg prøver at svare så mange, jeg kan. Der har været rigtig mange på det seneste, så dem må jeg hjem og få svaret på, siger hun med et stort smil.

Tauson kom trillende med det håndgribelige bevis på sin australske succes, pokalen, og den blev stolt vist frem for fotograferne i lufthavnens ankomsthal. Det lyse hår skulle lige fjernes fra sponsor-mærket, men så var alt også på plads.

Onkel Michael Tauson lykønskede det hjemvendte tennishåb. Foto: Jonas Olufson

Klar til de voksne

Men selvom sådan en grand slam-sejr er stor, så er næste opgave lige om hjørnet.

Det danske Fed Cup-hold skal til Polen, hvor hun sammen med resten af landsholdet skal op mod stærk modstand. Den udfordring tager hun dog i stiv arm.

- Vi skal spille mod nogle rigtig store lande, store tennis-nationer, så jeg glæder mig til at se, hvem jeg kan møde.

Pokalen er landet sikkert i Danmark. Foto: Jonas Olufson

I fremtiden gælder det så vidt muligt om at spille professionelle turneringer, men det er svært at sige, hvilke turneringer hun får adgang til. Hovedpersonen ser dog frem til at teste sig mod de voksne.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvor jeg ligger i forhold til dem.

Med sejren strøg hun til tops på junior-verdensranglisten.

Tidligere danske junior grand slam-vindere Kurt Nielsen, Wimbledon og French Open, begge i 1947 Kristian Pless, Australian Open, 1999 Caroline Wozniacki, Wimbledon, 2006

Se også: Det smukke bevis: Nu skal I passe godt på Clara

Se også: Glad Clara efter karrierens største triumf: - Kunne ikke tro det

Se også: Caroline vil ikke puste til konflikt: Tænker kun på mig selv