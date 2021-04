Knæskadet Clara: Adrenalinen hjalp mig

- Jeg håber, jeg kan få en fridag i morgen, så jeg kan komme ud på banen og mærke efter.

Sådan sagde en knæskadet Clara Tauson til tennisatlantic.com efter sin sejr over russiske Liudmila Samsonova, der i Charleston blev besejret 6-3, 6-3.

Men det skete ikke uden drama, for den unge dansker måtte midt i eget serveparti ved stillingen 2-2 i andet sæt lade sit venstre knæ behandle i næsten ti minutter, før hun med en kæmpe forbinding kom tilbage på banen.

Her fandt hun ikke mindst mental styrke til at køre sejren hjem.

- Det var ikke godt under kampen, sagde hun om følelsen i sit knæ.

- Men jeg tror, adrenalinen tog noget af smerten.

Lød det fra den 18-årige dansker, der i næste runde møder enten australske Ajla Tomlianovic eller mexicanske Renata Zarazua.

Men det må altså godt vente til onsdag, hvis det står til hende.

- Lige nu kan jeg gå fint på det, så jeg håber, det bliver okay. Også under kampen føltes det værre at gå på det end at spille, lød det fra Clara Tauson.

