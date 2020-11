Knæskadet Torpegaard opgiver før semifinale i USA

Den danske tennisspiller Mikael Torpegaard må opgive at stryge til tops i Challenger-turneringen i amerikanske Cary i denne weekend.

Danskeren havde ellers spillet sig frem til lørdagens semifinale i turneringen, men før dens start har Torpegaard måtte trække sig fra turneringen med en skade.

Under fredagens kamp kom Torpegaard til skade med sit knæ, og den knæskade holder ham nu fra at spille semifinalen.

Det skriver han på Instagram.

- Desværre er jeg blevet nødt til at trække mig i Cary i dag. Jeg fik et riv i mit knæ under kampen i går, og det er hævet i løbet af natten. Jeg bliver nødt til at følge lægernes anbefaling og trække mig fra kampen, skriver Torpegaard.

Som følge af danskerens afbud går inderen Prajnesh Gunneswaran i finalen uden kamp.

Selv om inderen er bedre placeret på verdensranglisten end Torpegaard, har danskeren allerede bevist tidligere i turneringen, at han kan spille over sin rangering. Han slog således topseedede Thiago Monteiro ud i torsdag. Monteiro er nummer 84 i verden, mens Torpegaard selv er nummer 198.

Den placering gør samtidig 26-årige Torpegaard til Danmarks højest rangerede tennisspiller på herresiden. Når ranglisten opdateres mandag, kan Torpegaard se frem til endnu et spring frem.