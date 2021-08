Knivskarp Holger Rune stormer mod US Open

Holger Rune er flyvende på tennisbanerne i USA.

Torsdag aften dansk tid tog han sin anden sejr på to dage og er dermed endnu et skridt nærmere deltagelse i hovedturneringen i US Open.

I kvalifikationsturneringen til årets sidste grand slam vandt Holger Rune med 6-4, 6-1 over amerikanske Mitchell Krueger, der rangerer som nummer 175 i verden.

Allerede fra første bold var 18-årige Holger Rune ovenpå. Han vandt således sin modstanders allerførste serveparti, og så kørte han stille og roligt første sæt i hus.

Han var således overbevisende i alle sine egne servepartier, og amerikaneren formåede derfor ikke at bryde tilbage.

Samme scenarie udspillede sig i andet sæt. Holger Rune brød amerikanerens første serveparti, inden han selv vandt et serveparti rent.

Dermed havde den unge dansker igen overhånden, og da Mitchell Krueger skulle serve for tredje gang, gik det galt for ham igen.

Holger Rune pressede på og fik et servegennembrud, som blev afgørende for kampens udfald. Ved stillingen 5-1 fik Holger Rune tre matchbolde i amerikanerens serveparti, og så satte han det afgørende hug ind.

Nu venter en sidste kvalifikationskamp mod enten Mats Moraing eller Christopher O'Connell. Vinder danskeren der, er han klar til sin første grand slam-turnering.

Holger Rune har været skarpt spillende på det seneste. I søndags vandt han således sin anden Challenger-turnering på to uger.

Mikael Torpegaard var også med i første runde af kvalifikationsturneringen, men tabte og missede derfor muligheden for US Open-deltagelse.