København får international tennisturnering

For første gang siden 2014 skal der i Danmark kæmpes om point til verdensranglisterne i tennis hos både mænd og kvinder.

Således skal KB og Dansk Tennis Forbund være værter for en ITF World Tennis Tour-turnering til august i København, lyder det i en pressemeddelelse fra Dansk Tennis Forbund.

Der er tale om grusturneringer, og både mændene og kvinderne kæmper om en samlet præmiesum på 15.000 dollar på sportens tredjehøjeste niveau.

Næstformanden i Dansk Tennis Forbund, Thomas Kønigsfeldt, er begejstret over udsigten til igen at have professionelle turneringer i Danmark.

- Det har været et rigtig stort ønske at få professionelle turneringer på dansk jord igen, så det er fedt, at det nu lykkes, indleder Thomas Kønigsfeldt.

- Det er ikke kun med til at udvikle spillerne. Det kan nære drømmene for de yngste talenter, give hjemlige dommere chancen for at dømme på højt niveau og i det hele taget skubbe tennisdanmark i en positiv retning.

Sportschefen i Dansk Tennis Forbund, Jens Anker Andersen, forudser, at turneringen kan få stor betydning for danske spillere i overgangen til at blive professionel.

- Det er super vigtigt med den her turnering for elitespillernes transition til at være professionelle. Det er fantastisk at give dem mulighed for at optjene deres første ranglistepoint på hjemmebane.

- Jeg håber virkelig, at turneringen er kommet for at blive. Vi har brug for de her turneringer på det laveste professionelle niveau, siger Jens Anker Andersen.

Formelt set mangler Det Internationale Tennisforbund at godkende terminen for turneringen på KB's anlæg, men Dansk Tennis Forbund forventer, at det er en formalitet.

