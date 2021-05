Køber luksus-lejlighed til 114 millioner

Der mangler bestemt ikke noget hos den pensionerede Caroline Wozniacki. I hvertfald ikke på boligfronten.

Sammen med ægtemanden, den tidligere NBA-spiller David Lee, har hun købt ny lejlighed i USA's dyreste postnummer, Fisher Island. Det skriver New York Post.

Parret bliver boende på Fisher Island. I januar satte parret deres gamle lejlighed til salg. Det kan du læse mere om her: Se billederne: Wozniacki sælger for 105 millioner

Da parrets lejlighed blev sat til salg i vinter, var det med forklaringen, at de gerne ville flytte til noget mindre.

Meget tyder dog på at planerne har ændret sig, og den nye lejlighed er næsten 100 kvadratmeter større end den som parret netop er flyttet fra.

På de 617 kvadratmeter som parret skal flytte ind i, er der fire værelser, fire badeværelser, pool, udendørskøkken og havudsigt.

Fisher Island ligger kun et stenkast fra Miami. Foto: Wilfredo Lee / Ritzau Scanpix

Caroline Wozniacki flytter sammen med David Lee og deres kommende datter ind i det eksklusive lejlighedskompleks Palazzo Del Sol, hvor lejligheden de har købt, var den sidste ledige.

- Caroline og jeg er kæmpe fans af Fisher Island. Vi er glade over at opgradere vores lejlighed. Nu med en datter på vej ser vi frem til, at gøre lejligheden til vores egen, og få den til at føles som et hus i himlen, og få mest ud af Miami-livsstilen, fortæller David Lee.

Udover de mange ting som lejligheden har i sig selv kan Caroline Wozniacki og David Lee se frem til at bo i et lejlighedskompleks der har faciliteter som et fitnesscenter, en frisørsalon, underjordisk garage, restauranter og meget mere.