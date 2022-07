Købte 27 yogurter på én dag: Nu siger de stop

Wimbledon har bedt spillere og trænere om at tænke sig bedre om, når de køber mad og drikke i området under turneringen

27 drikkeyogurt - det fik bægeret til at flyde over for Wimbledon-arrangørerne.

En træner købte de 27 drikkeyogurt for at udnytte det daglige proviantbudget, som trænere og spillere bliver tildelt af Wimbledon under turneringen.

Det har kastet en reaktion fra arrangørerne, All England Club, af sig. Det skriver The i.

All England Club har i en email bedt spillere og trænere om at være mere 'fornuftige' eller 'velovervejede' i deres valg af proviantering.

Dagligt budget

Tennis-stjernerne tilbydes dagligt et budget til mad og drikke på 90 pund, knap 800 kroner, gennem hele turneringen. Trænerne får omtrent det halve.

Pengene kan bruges på udvalgte restauranter og kaffebarer i Wimbledon-området.

Angiveligt har flere købt ekstra mad og drikke bare for at udnytte det daglige budget - heriblandt træneren med de 27 drikkeyogurt i bagagen.

Ud over de 90 daglige pund får hver spiller som minimum 50.000 pund, ca. 433.000 kroner, for at deltage i turneringen - og endnu mere, hvis de når længere end til første runde.

Handler ikke om økonomi

På grund af overforbruget af mad og drikke har All England Club altså følt det nødvendigt med en påmindelse til spillere og trænere om ikke at udnytte budgettet.

Men arrangørernes reaktion skal ikke forstås som et incitament til små økonomiske besparelser, men derimod som et forsøg på at undgå knaphed i områdets madressourcer.

Proviantbudgettet er nemlig allerede fastlagt på forhånd.

Og mon ikke også Wimbledon har råd til at betale 27 drikkeyogurt, når nu den samlede præmiepulje lyder på hele 350 millioner kroner.

