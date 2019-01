Kom med Piotr bag scenen: Sådan vandt Caroline sin grand slam og derfor kan hun gøre det igen

I det sekund fik Caroline overrakt nøglen til sin første grand slam. Derfor vandt hun ikke de tidligere finaler. Og derfor gik hun glip af at vinde Wimbledon

MELBOURNE (Ekstra Bladet): I dag er det præcis et år siden.

Scenen var Rod Laver Arena. Solen bagte ubarmhjertigt ned på Caroline Wozniacki, der efter to timers hedeslag hang med neglene i klippekanten.

Oppe på en langt højere afsats stod den 21-årige kroat, Jana Fett, verdens nummer 103, med to matchbolde mod den andenseedede dansker.

Foran 6-3, 2-6, 5-1, 40-15. I egen serv.

Turneringens tidligere juniorfinalist tog en dyb indånding og sendte med 183 kilometer i timen en dyb førsteserv ned mod den chanceløse dansker. Bolden landede meget tæt på linjen. Ingen ved i dag, om den også rørte den.

Så lød et skarpt ’out’.

Den linjedommer kom siden med i Piotr Wozniackis aftenbøn. For i netop det splitsekund fik Caroline overrakt nøglen til sin første grand slam.

- Det var godt, hun råbte, for Caroline havde opbrugt sin kvote hos ’Hawkeye’ (den elektroniske linjedommer, red.), siger han i et tilbageblik på den turnering, hvor hans datters store drøm gik i opfyldelse.

Caroline Wozniacki var helt ned i sækken under hedeslaget mod Jana Fett. Men hun slap ud i sidste øjeblik og gjord en vital opdagelse. Foto: AP

- Næsten alle grand slam-vindere kan fortælle den samme historie. Undervejs har de spillet en kamp, som de SKULLE vinde mod en lavere rangeret modstander, men hvor de er løbet ind i store problemer.

- Denne her var Carolines, siger han om kampen, hvor hun vandt 20 af de følgende 27 point og gik videre til tredje runde.

Da kampen var overstået, var noget vigtigt gået op for Caroline, fortæller han.

- Her så hun, hvad koncentration om hver eneste bold betyder. At du godt kan vinde, fordi du vinder præcis den ene bold.

- Senere var hun også i finalen bagud 3-4 og nede med et break, kom tilbage og vandt. Når jeg ser tilbage om ti år, så vil jeg stadig sige, at Fett-kampen blev afgørende.

- Du kan altid tale om den slags. Det er noget andet er at stå i situationen og opleve, at du vinder bagefter.

En slukøret Caroline Wozniacki forlader banen efter det svidende nederlag, der betød farvel til drømmen om at vinde Wimbledon. Foto: AP

Fem måneder senere oplevede han det modsatte. I endnu en vanvittig andenrunde-kamp, denne gang i Wimbledon. Caroline var bagud 1-5 i tredje sæt mod Ekaterina Makerova, kæmpede sig op på 5-5 – og smed så sit serveparti og kampen.

- Jeg tror, hun havde vundet Wimbledon, hvis det ikke var sket. Caroline var i helt vild, god form. Hun taber til Makarova, som hun har slået så mange gange, men som den dag spiller helt vildt godt på græs med sin flade venstrehånd.

- Ugen før havde Caroline slået alle græseksperterne på stribe i Eastbourne: Kerber, som vandt Wimbledon, Barty, Giorgi og Konta. Caroline var så skuffet, for hun havde set, at det i år var hendes chance. Hun var hundrede procent klar til at vinde Wimbledon, siger han og ryster lidt på hovedet.

- Det var den kamp, jeg talte om før. Den, som du SKAL vinde.

- De to kampe vil jeg huske i mange år.

Det samme vil han selvsagt med Carolines to forudgående grand slam-finaler ved US Open. De blev tabt klart til store navne, Kim Clijsters og Serena Williams.

- Caroline manglede selv erfaring, men hun arbejdede også sammen med sin far, der ingen erfaring havde med den slags.

- Jeg så ikke de finaler, som jeg gør nu som træner. Jeg havde ikke den nødvendige indsigt.

Caroline måtte overgive sig til veninden Serena Williams i finalen ved US Open i 2014. Foto: AP

Til gengæld var han skarp i 2018 før finalen mod Simona Halep.

- Jeg var så positiv sidste år. Jeg var ikke nervøs, og det mærkede hun. Nerver kan smitte, men jeg var rolig gennem hele kampen, uanset stillingen. Jeg troede på det hele vejen

- Alle andre i vores boks var meget nervøse, men jeg sagde til dem: ’Vis det ikke, når hun kigger op på os’.

På selve finaledagen var der hverken brug for den store peptalk eller taktiktavle, fortæller han.

- Vi talte egentlig ikke så meget. Det var meget nemt for mig. Jeg sagde bare til hende, at hun skulle holde samme fokus som hele vejen frem til finalen og ramme bolden på det rigtige tidspunkt.

’Du skal løbe og løbe hele vejen. Du kan godt spille aggressivt, men du skal sørge for at tage alle bolde, så din modstander bliver træt, for det bliver meget varmt’.

- Caroline var på et andet niveau, når vi taler om koncentration. Er du sur fem minutter og taber et parti, kan du spille godt resten af tiden og tabe alligevel, fordi det parti var kampens vigtigste.

- Jeg kunne se i hendes øjne, hvor koncentreret hun var.

Hvis en modstander skal forhindre Caroline i at lade propperne springe igen, skal hun spille virkelig god tennis, mener Piotr Wozniacki. Foto: AP

Jeg kan se det samme hos hende i år

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Piotr Wozniacki nikker roligt på spørgsmålet om, hvorvidt han i år kan se Caroline i samme, mentale zone som i 2018.

- Ja, jeg kan se det samme hos hende. Hun træner på samme måde og rammer bolden godt. Hun laver sine ting.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun igen kan gå hele vejen, nikker han igen:

- Jeg vil bare sige, at hvis nogen vil slå Caroline, skal de virkelig spille god tennis.

- Hun har set, at hun kan gøre det. Hun er stadig sulten. Hun vil vinde mere.

- Der vil komme mange, små detaljer, men både tennis- og koncentrationsmæssigt er hun klar til alle modstandere.

- Caroline viste den koncentration i første kamp. Det var suverænt. Hun kom forbi en af den slags kampe, som du ser mod useedede spillere, der bare spiller til, i første uge.

- I anden uge, hvor topspillerne mødes, er det anderledes. De kender hinanden. Det bliver mere skak, siger Piotr Wozniacki og ligner en mand, der allerede er et træk foran.