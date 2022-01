- Kommer tilbage stærkere end nogensinde! 

Tennisekspert Michael Mortensen er sikker på, Novak Djokovic vender retur til tennissporten for at modbevise alt og alle

Det er drønærgerligt rent sportsligt, at Novak Djokovic ikke kommer til at stille op ved dette års Australian Open for at forsøge at vinde sin fjerde titel i streg og tiende i alt.

Sådan lyder vurderingen fra Michael Mortensen, da Ekstra Bladet fanger tenniseksperten i kølvandet på det endelige punktum i sagen, der endte med, at serberen måtte pakke rejsetasken og vende hjem til Serbien med uforrettet sag.

- Sådan ser jeg på det som objektiv tennisfan, for det er altid ærgerligt, når en turnering skal undvære den forsvarende mester og den formodede bedste spiller. Men der er nok 127 spillere i hovedturneringen, der er ret glade for, at Djokovic ikke stiller til start, for han var storfavorit til at vinde igen, lyder det fra Michael Mortensen.

Novak Djokovic måtte forlade Australien og sætte kurs mod Serbien. Foto: Loren Elliott/Ritzau Scanpix

Selv om det australske kapitel er slut i 2022-bogen for Novak Djokovic, så har virakken i januar skabt uvished og spænding om fremtiden for den serbiske verdensetter.

Michael Mortensen er dog ikke i tvivl om, at Djokovic vil bruge balladen i Australian som motivation til at komme tilbage og vise hele verden, at han ikke er sådan at knække.

- Jeg er sikker på, at Novak Djokovic kommer ud af det her stærkere end nogensinde. Det er yderligere benzin på bålet i forhold til at vinde en Grand Slam-turnering mere og dermed blive den mest vindende tennisspiller nogensinde på den front.

- Selvfølgelig er han frustreret og irriteret i den kommende tid, men han kan vende det til sin fordel og blive en bedre tennisspiller.

- Nu er spørgsmålet bare, om han bliver tvunget til at blive vaccineret, for Grand Slam-turneringerne plejer at læne sig op ad hinanden, når det kommer til regler og retningslinjer. Før vi ved af det, så er det tid til French Open, og Frankrig har været hårdt ramt af corona. Jeg tvivler på, der bliver gjort nogen undtagelse for Djokovic efter denne sag i Australien, siger Michael Mortensen.

Michael Mortensen er spændt på at følge, hvordan Novak Djokovic griber sæsonen an fra nu af. Foto: Jan Sommer

Selv om den danske tennisekspert ærgrer sig på det sportslige plan, så er han til gengæld helt afklaret med Djokovic’ farvel på det personlige plan.

- Jeg har den holdning, at hvis han vil stille op, så må han gøre det på de samme vilkår som alle andre. Der gælder ikke særregler for ham, bare fordi han er verdens bedste tennisspiller. Alle i verden er ramt af denne pandemi, og det er noget, vi må løse sammen, siger Michael Mortensen, der dog stadig har stor respekt for Djokovic.

- Meget stor respekt. Det har alle tennisinteresserede, tror jeg. Det kan godt ske, Djokovic har fået nogle ridser i lakken, men man må ikke glemme, at han er et meget generøst menneske, der har doneret mange penge til velgørenhed bl.a. Jeg glæder mig i hvert fald til at følge hans jagt på den 21. Grand Slam-titel.

Nedenfor følger et overblik over hele sagen.