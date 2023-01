Konen vækker opsigt: Særlig detalje stjal fokus

Hvem er den bedste mandlige tennisspiller nogensinde - Roger Federer, Novak Djokovic eller Rafael Nadal?

Som objektiv tennisfan er det et uhyre svært spørgsmål at svare på.

Én, der tilsyneladende ikke er i tvivl, er Roger Federers kone, Mirka, som dog nok ikke kan betegnes som helt objektiv i den sammenhæng.

Onsdag var det celebre par til modeuge i Paris, og især Mirkas påklædning har tiltrukket manges opmærksomhed.

Over en farverig kjole bar hun en strikket sort vest med et tydeligt print af en blå ged med horn.

I sportens verden fungerer det engelske ord for ged, GOAT, som en forkortelse for 'greatest of all time' - altså 'den bedste nogensinde'.

Den strikkede ged på Mirkas vest ligner dermed et klart signal om, hvor hendes loyalitet ligger i spørgsmålet om alle tiders bedste tennisspiller.

Annonce:

Flere har dog påpeget, at dyret på vesten blot kan være et symbol på Mirkas stjernetegn - vædderen.

'The Big Three'

Roger Federer stoppede tenniskarrieren i efteråret sidste år.

'The Big Three' var samlet til Laver Cup i september, hvor Roger Federer spillede sin sidste tenniskamp i karrieren. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Efter debuten på højeste niveau i 1998 vandt han hele 20 Grand Slam-titler i karrieren, heriblandt otte Wimbledon-trofæer. Ingen andre i historien har vundet verdens mest ikoniske tennisturnering så mange gange.

Novak Djokovic er tæt på med syv Wimbledon-sejre. Han har til gengæld hele 21 Grand Slam-titler i alt på cv'et.

Kongen af Grand Slams er imidlertid stadig Rafael Nadal med 22 sejre.

'The Big Three', som den dominerende trio kaldes, vil altid være ikoniske.

Men for Mirka Federer er der kun én 'GOAT'.