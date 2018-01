Kong Federer hylder Caro: Jeg er så glad på hendes vegne

- At vinde den første er helt klart noget helt specielt. Jeg er sikker på, at hun er helt oppe i skyerne nu, og det skal hun også være, sagde Roger Federer om Carolines triumf

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Der er slet ingen over og ingen i nærheden af at være ved siden af, når det handler om tennispersonligheder.

Og 36-årige Roger Federer er skam også en gentleman, der ved, hvordan man komplimenterer en dame..

Den schweiziske elegantier bærer i tenniskredse kælenavnet Kong Roger, og søndag hyldede den nybagte vinder af Australian Open i herresingle på Ekstra Bladets spørgsmål også årets single-dronning, Caroline Wozniacki med ægte varme.

- Det var den finale, folk håbede på, indledte han.

- Når enten Halep eller Wozniacki skulle vinde deres første grand slam, skulle det jo ikke blive på den lette måde med for eksempel 6-2, 6-2. Det skulle blive en, man skulle kæmpe for.

- Du tror, du er ved at være der, så glider det dig af hænde, og så når du alligevel i mål, sagde han om den dramatiske finale og fortsatte om Caroline:

- Jeg var meget glad på hendes vegne, men samtidig var jeg ked af det på Simonas. De har begge haft nogle brutale turneringer.

- At vinde den første er helt klart noget helt specielt. Jeg er sikker på, at hun er helt oppe i skyerne nu, og det skal hun også være, sagde Roger Federer med et smil.

Caroline Wozniacki måtte til endnu en presseseance efter halvanden times søvn, men hun var stadig lige glad for sin pokal. Foto: AP

- Du skal fejre den første grand slam, som var det den sidste. Og det skal ikke forstås negativt. Men du aner ikke, om du nogensinde vil opleve de samme følelser igen.

- Det hele gik op i en højere enhed for hende i denne turnering og, ja, jeg var virkelig glad på hendes vegne.

Roger Federer tog sin sjette titel i Melbourne og udbyggede sin rekord til 20 grand slams. Foto: AP

Sådan faldt ordene om Caroline Wozniackis første grand slam, efter at han selv havde taget sin sjette titel i Melbourne og bragt sig op på imponerende 20 grand slams.

Han spillede som et schweizisk urværk i første sæt mod kroatiske Marin Cilic, brød hurtigt to gange og vandt det med 6-2. Så kom den 29-årige modstander tilbage, fremtvang en tiebreak og tog andet sæt.

Veteranen lignede en mand i kontrol, da han tog tredje sæt, men endnu engang kom underhunden tilbage.

I femte sæt, satte en usædvanligt højlydt, regerende mester tingene på plads.

Slutcifrene kom til at lyde på 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1, og den populære schweizer, der igen viste masser af følelser under sin takketale, blev voldsomt hyldet på Rod Laver Arena.

Caroline og Roger endte så også med at blive turneringens helte, vindere af de to singlerækker. Foto: AP

Hvor han altså glædede sig over, at også Caroline var blevet det aftenen før.

