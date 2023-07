Kongelig opvisning: Det var mesterligt!

Prøv lige at smage på det en gang: En dansker i kvartfinalen ved Wimbledon. Det er godt nok ikke hverdagskost, det vi er vidne til i øjeblikket.

Men Holger Rune buldrer afsted på græsset i raketfart, og i dag gik det så ud over Grigor Dimitrov, der måtte se sig slået af danskeren i fire sæt med cifrene 3-6, 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) og 6-3.

Holgers niveau

Wauw!

Det var godt nok en tenniskamp på et utrolig højt niveau.

Holger Rune måtte finde alle våben frem fra tennistasken for at få skovlen under sin bulgarske modstander, og det gav nogle dueller i absolut verdensklasse.

Blandt andet eksemplificeret ved et ultratæt parti i første sæt, hvor Holger Rune iskoldt sendte en stopbold afsted, som Dimitrov akkurat nåede. Holger Rune svarede prompte igen med et passérslag, der ikke kunne sidde meget bedre. Og hvor var der bare mange af den slags dueller gennem kampen. Det stoppede aldrig!

Holger Rune minimerede sine uprovokerede fejl og viste, hvor komplet en spiller han er blevet. Andenserverne, returneringerne, stopboldene og passérslagene var helt i top - og det skulle de også være for at bringe erfarne Dimitrov ud af kurs. Det var mesterligt!

Holgers humør

Vi bliver nødt til at tale om Holger Rune og tiebreaks. Hvordan i alverden kan han være SÅ kold i de situationer?

Mens vi andre sidder med nerverne helt ude på tøjet, virker danskeren til at være fuldstændig lavet af is. Han tager kæmpe risici og nægter at gå på kompromis med noget som helst. Og det belønner sig.

I dag vinder han to af slagsen mod en modstander, der er 12 år ældre og har stået i de situationer et utal gange. Men alligevel er det unge Holger Rune, der viser det mentale overskud.

Oppe i hovedet er Holger Rune bare på et ekstremt højt niveau.

Det lover så godt for fremtiden. For det er netop den kølighed, der kendetegner verdens allerbedste tennisspillere.

Kig bare på Novak Djokovic.

Dagens es

Holger Rune havde i dagens anledning fået fint besøg i sin spillerboks.

For mellem mor Aneke, træner Lars Christensen og resten af Holger Runes team, var der pludselig et nyt ansigt at se. Det tilhørte såmænd kronprins Frederik.

Tronarvingen rejste sig flere gange i euforisk jubel og vidste slet ikke, hvad han skulle gøre af sig selv. Det kan man godt forstå. Den kamp var en konge værdig!

Dagens out

Holger Rune har fået kæmpet sig hele vejen til kvartfinalen. Men det bliver kun sværere fra nu af. I kvartfinalen venter verdens nummer et: Carlos Alcaraz, der slog Carlos Berrettini.

Det bliver et gigantisk bjerg at bestige for Holger Rune, og han skal løfte sig til et endnu højere niveau, hvis han skal vinde over spanieren.

Heldigvis har Holger Rune lært os ved flere lejligheder, at man aldrig skal afskrive ham. Uanset hvem der står på den anden side af nettet.