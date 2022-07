Kontroversiel stjerne skal i retten

Nick Kyrgios er blevet sigtet for et overfald mod sin ekskæreste. En episode, der fandt sted sidste år

Mens han kan glæde sig til sin første Grand Slam-kvartfinale siden 2014, kan Nick Kyrgios også se frem til en tur i retten.

Den iltre tennisspiller er nemlig blevet indkaldt til en domstol i den australske hovedstad Canberra, hvor han skal møde op i starten af august.

Det skriver The Canberra Times.

Årsagen er en episode fra december sidste år. Her skulle Kyrgios angiveligt have overfaldet sin ekskæreste Chiara Passari, hvilket kan give en fængselsstraf på op til to år.

Den 27-årige australiers advokat - Jason Moffett - bekræfter, at tennisspilleren er klar over den nylige sigtelse og beskriver den som 'alvorlig'. Hovedpersonen vil dog ikke kommentere det.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nick Kyrgios er klar til kvartfinalen i årets Wimbledon. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Men han slipper formentlig ikke helt for at forholde sig til det.

Nick Kyrgios har nemlig spillet sig i kvartfinalen ved Wimbledon, og onsdag skal han møde chileneren Cristian Garin. Uanset kampens udfald vil sigtelsen sandsynligvis blive et tema ved de efterfølgende presseaktiviteter.

Og sandsynligheden bliver ikke mindre af, at han i forvejen er kendt for at være en kontroversiel skikkelse i sporten.

Senest er han blevet idømt to bøder ved græsturneringen i London, og han kan muligvis se frem til en tredje for at iføre sig røde Jordan-sneakers efter kampen mod Brandon Nakashima på Centre Court i mandags.

Kyrgios spillede, som Wimbledons regler foreskriver, i hvide sko under kampen, men efter sejren over amerikaneren skiftede han sko, ligesom han tog en rød kasket på hovedet, mens han blev interviewet på banen.

Han fik spørgsmålet: - Føler du dig hævet over reglerne?

Hvortil han svarede: - Nej, jeg er ikke hævet over reglerne. Jeg kan bare godt lide at have mine Jordans på.

