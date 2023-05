Kosovo raser: Straf ham

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) bliver nu hevet ind i sagen om den udmelding, Novak Djokovic kom med, efter at han mandag vandt en kamp ved French Open.

Her skrev den serbiske tennisstjerne på en kameralinse 'Kosovo er hjertet af Serbien. Stop volden'.

Beskeden henviser til de politiske uroligheder, der for tiden finder sted i Kosovo.

Kosovo erklærede sin afhængighed i 2008, men er fortsat ikke anerkendt af Serbien. De seneste dage har der været uroligheder i den nordlige del af landet, efter at der er blevet indsat kosovoske borgmestre i kommuner med serbisk befolkningsflertal.

Djokovics udmelding har fået sindene i kog i Kosovo, og landets olympiske komité vil nu have IOC til at indlede en disciplinærsag mod Djokovic. Det skriver Reuters.

- Novak Djokovic har endnu engang promoveret den serbiske nationalistiske propaganda og brugt sportens platform til at gøre det, siger Ismet Krasniqi, formand for Kosovos olympiske komité, i en udtalelse ifølge Reuters.

Efter at have skrevet beskeden på kameralinsen har Djokovic sagt, at han er imod enhver form for konflikt, men at han står ved sin udmelding.

- De efterfølgende udtalelser efter kampen fra en så offentlig person, uden nogen form for anger, fører direkte til en forøgelse af striden og volden mellem de to lande, siger Ismet Krasniqi om Djokovics udtalelser.

Novak Djokovics politiske budskab kommer som følge af serbernes utilfredshed med et lokalvalg i april i det nordlige Kosovo, som de boykottede.

Det betød, at etniske albanere sikrede sig valgsejren og dermed en række borgmesterposter på trods af en valgdeltagelse på sølle 3,5 procent.

Serberne betragter det som en provokation, at de kosovoalbanske borgmestre er blevet indsat.

