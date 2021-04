Kræftsyg stjerne: Jeg er helbredt

En stor del af den internationale tennisverden jubler i disse dage med Carla Suarez Navarro.

Den lille, boldbegavede spanier har nemlig delt den hjertevarmende nyhed om, at hun er helbredt for sin lymfekræft.

’JEG ER HELBREDT!’, jubler hun i versaler på Twitter.

’Endnu et skridt fremad. I dag afsluttede jeg behandlingen og overvandt Hodgkin lymphoma’, fortsætter Carls Suarez Navarro, der har været igennem en længere kemo-behandling.

Hun er iført en ‘Stronger Than Cancer’ t-shirt og takker alle dem, der har støttet hende, siden hun bekendtgjorde den triste nyhed i september efter US Open, hvor hun samtidig lagde ketsjeren på hylden.

Den er nu fundet frem igen, viser hun på et andet opslag i en video, og den 32-årige har tilsyneladende en plan om at kunne sige farvel på banen, gerne under dette års OL i Tokyo. Det kræver dog, at hun samler point nok til at blive en af Spaniens fire bedste i den kommende tid.

Caroline Wozniacki og Carla Suarez Navarro mødtes for sidste gang i kvartfinalen før danskerens trium ved Australian Open i 2018. Foto: AP/Vincent Thian/Ritzau Scanpix

En lang række stjernekolleger fra hendes samtid lufter deres lettelse og glæde på de sociale medier.

Caroline Wozniacki, Maria Sharapova, Venus Williams og Kim Clijsters er blandt de mange, der har deltaget i en veritabel bølge af sympati mod med Carla Suarez Navarro.