Kræver afgørende Putin-svar

Den britiske regering kræver forsikring fra den russiske tennisspiller Daniil Medvedev om, at han ikke støtter Vladimir Putin, for at han kan få lov til at spille Wimbledon

Det er ikke nemt at være atlet fra Rusland i øjeblikket.

Den britiske sportsminister, Nigel Huddleston, blev tirsdag til et møde i parlamentet spurgt, om den russiske tennisspiller Daniil Medvedev kan få lov til at spille Grand-Slam turneringen Wimbledon i England.

- Absolut ingen, der flager med russisk flag, skal få tilladelse til at komme ind, svarede ministeren på spørgsmålet ifølge CNN.

Huddleston uddyber, at der kan blive behov for at få forsikring fra den tidligere Grand Slam-vinder om, at han ikke støtter Vladimir Putin, hvis han skal spille turneringen.

Han har desuden været i kontakt med the All England Lawn Tennis Club (AELTC), der organiserer turneringen. Han bekræfter, at de diskuterer situationen.

I øjeblikket kan russiske og belarussiske spillere kun spille på ATP- og WTA-touren under neutrale flag.

Daniil Medvedev fik for alvor slået sig selv fast som en af verdens bedste tennisspillere, da han slog den 20-dobbelte Grand Slam-vinder Novak Djokovic i US Open finalen i 2021.

Siden slutningen af 2020 har han ligget solidt i top 5 på verdensranglisten, og i februar i år kunne han endelig tage pladsen som nummer 1 i verden.

Daniil Medvedev tabte i anden runde af ATP-turneringen BNP Paribas Open til den karismatiske franskmand Gael Monfils. Foto: Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix

Går ikke ind for udelukkelse

Administrerende direktør for WTA, Steve Simon, har udtalt, at han ikke vil se spillere blive udelukket, hvis de ikke offentligt kritiserer 'beslutninger taget af autoritære ledere.'

- Men man ved aldrig, hvad fremtiden bringer, siger han tirsdag til BBC.

Han fortæller, at det vil kræve noget markant, før de forbyder spillere at spille på WTA-touren på baggrund af beslutninger taget af deres statsleder.

- Jeg synes ikke, at de individuelle atleter skal straffes for beslutninger taget af autoritære ledere, der tydeligvis gør forfærdelige og forkastelige ting, siger Steve Simon.

Daniil Medvedev har tidligere forholdt sig til den russiske invasion af Ukraine.

- Mit budskab er, som det altid har været - jeg ønsker fred i hele verden, sagde den 26-årige russer tidligere på måneden.

CNN har forsøgt at få en kommentar fra AELTC og Medvedevs hold, men uden held.

Den prestigefyldte Grand Slam-turnering Wimbledon spilles fra 27. juni. til 10. juli.