Kræver svar nu

Novak Djokovic har efterladt Australien med et internt slagsmål.

Den australske sportsminister, Richard Colbeck, vil have svar på, hvorfor Djokovic rejste ind i landet i den tro, at han kunne deltage i grand slam-turneringen Australian Open.

Djokovic meddelte allerede inden sin afrejse mod Australien, at han havde en medicinsk dispensation for ikke at være vaccineret, som reglerne foreskriver.

Det var Det Australske Tennisforbund (TA), som havde udstyret den serbiske verdensetter med en tro på, at han kunne få medicinsk dispensation og rejse ind i landet.

Djokovic forklarede sin manglende vaccination med, at han havde haft coronavirus i december.

Richard Colbeck understreger, at TA og Australian Opens turneringsdirektør, Craig Tiley, var blevet oplyst om, at coronasmitte inden for de seneste seks måneder ikke var nok til at få medicinsk dispensation.

- Craig og jeg snakkede meget sammen. Hvis han ville have et råd om noget, kunne han bare ringe. Især med henblik på reglerne om vaccination.

- Djokovic burde ikke være i tvivl om, at han for at komme ind skulle være fuldt vaccineret eller have en dispensation via en af de medicinske årsager som skrevet i brevet til TA.

- At have haft covid-19 i de seneste seks måneder var ikke en af de årsager, siger Richard Colbeck til det australske medie The Age.

Derudover forklarer Colbeck, at den australske regering gav udførlige og meget klare instrukser om kravene for at komme ind i landet.

Det er årsagen til, at ministeren nu efterlyser en forklaring fra TA, der bedes udrede, hvorfor Djokovic kunne være i den tro, at han var tilladt indrejse.

- Det er et af de spørgsmål, som nok kræver et svar nu. Det er man nødt til at få adresseret på et tidspunkt.

- Jeg går ud fra, at man foretrækker at afvikle turneringen, så den får lov til at få fokus, men det er op til dem, siger Richard Colbeck.

Djokovic fremlagde i retten den dokumentation, som Tennis Australia havde givet serberen.

TA havde fået en vurdering af et uafhængigt panel af eksperter, som sagde god for at give Djokovic dispensation.

Et andet panel var nået til samme konklusion og var godkendt af delstaten Victoria. Begge dele kunne Djokovic fremvise i retten.

Det var dog stadig ikke nok til at overbevise dommerne, som kom frem til en anden konklusion ud fra det samlede materiale.

Ifølge Richard Colbeck kan årsagen til uoverensstemmelserne findes i, at TA måske har spurgt og svaret på forskellige ting i forhold til Djokovics mulighed for at spille med i turneringen 'i stedet for det primære spørgsmål om at kunne komme ind i landet'.

Det Australske Tennisforbund har tirsdag udsendt en længere skrivelse uden at nævne Djokovic direkte.

I indledningen nævnes det dog, at forbundet 'respekterer immigrationsministerens beslutning' i weekenden.

Det var immigrationsminister Alex Hawke, som med sine personlige magtbeføjelser fratog Djokovics visum og sendte ham ud af landet i weekenden.

- Vi anerkender, at de seneste begivenheder har været en stor forstyrrelse for alle, og vi beklager dybt den påvirkning, det har haft på alle spillere.

- Der er altid noget at lære, og vi vil evaluere alle aspekter af vores forberedelse og planlægning - som vi gør hvert år.

- Den proces starter altid, når Australian Open-vinderne har løftet deres trofæer, skriver forbundet.

Dermed er der lagt op til, at svarene lader vente på sig lidt endnu.