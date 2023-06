Kritiserer Holger: - Respektløst

John McEnroe kan godt lide Holger Runes personlighed og attitude, men mener alligevel, at danskeren var respektløs under sidste års dramatiske kvartfinale mod Casper Ruud

Han var selv kendt for sit vilde og voldsomme temperament.

Men den amerikanske tennislegende John McEnroe synes alligevel, at Holger Rune gik over stregen under sidste års French Open-kvartfinale.

Det fortæller han i et interview med den spanske avis AS, da han bliver spurgt til, om den unge danskers måde at være på minder ham om sig selv.

- Han har en attitude. Han er kæk, og det har man brug for. At være sig selv. Men jeg synes, han var respektløs over for Casper (Ruud, red.) i kvartfinalen sidste år, siger McEnroe.

John McEnroe kalder Holger Runes opførsel under sidste års kvartfinale for respektløs. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Kølig highfive

Holger Rune måtte sidste år se sig besejret i Paris efter en dramatisk affære, og efterfølgende var der ikke meget kærlighed ved nettet. For da der skulle siges tak for kampen, kiggede Holger Rune knap nok på nordmanden og skyndte sig hurtigt væk.

Det er den del, der ikke behager amerikaneren.

- Mange spillere har nok tænkt: 'Hvem fanden tror han, han er?'. Du er bare nødt til at udvise respekt efter en kamp, siger McEnroe, inden han drager en parallel til sig selv og sit vilde temperament.

- Jeg tror, der var tider, hvor folk syntes, jeg ikke var særlig respektfuld i løbet af kampene, men jeg mener alligevel, at hvis jeg tabte, så udviste jeg respekt over for min modstander.

Casper Ruud vandt sidste år den dramatiske kvartfinale under French Open. Her var stemningen alt andet end god mellem de to. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Holgers forklaring

Holger Rune forklarede i et interview med Ekstra Bladet kort efter nattedramaet, hvorfor han ikke udviste den store kærlighed til Ruud ved nettet.

Ifølge danskeren henvendte nordmanden sig nemlig til ham flere gange under kampen.

- Jeg havde ikke lyst til at give ham en krammer efter. Han fik en highfive, og så skulle jeg bare væk fra ham. Han var så usportslig i løbet af kampen og snakkede til mig igen og igen, sagde Rune blandt andet i interviewet, hvor han også afslørede, at Casper Ruud råbte 'JAAAA' lige op i hovedet på ham i omklædningsrummet efter kampen.

John McEnroe var i sin aktive karriere kendt for sit voldsomme temperament og mange diskussioner med dommeren. Foto: RAY STUBBLEBINE/Ritzau Scanpix

John McEnroe mener dog også, at Holger Rune siden er blevet klogere, og amerikaneren er stadig fan af den danske stjernes personlighed.

- Han er begyndt at gøre det godt og har indset, hvad han er nødt til at gøre.

- Han er et barn. Han er lige fyldt 20. Jeg kan godt lide hans attitude, og det er godt for sporten. Det er en god kontrast til Alcaraz og de andre spillere, der stormer frem. Det er den attitude, vi har brug for.

Om der bliver tale om et mere kærligt håndtryk mellem Holger Rune og Casper Ruud, finder vi ud af onsdag aften. Det nordiske brag i French Open-kvartfinalen er sat til at gå i gang på Court Philippe-Chatrier tidligst klokken 20.15.

Ekstra Bladet er til stede i Paris for at følge dramaet på tætteste hold før, under og efter kampen.