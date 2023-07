Kritiserer slap Holger efter nedtur

Den danske tennisduo Holger Rune og Clara Tauson indledte onsdag landsholdsturneringen Hopman Cup i Nice med et overraskende nederlag til Schweiz.

Clara Tauson gav Danmark en perfekt start ved at vinde sin kamp i single, men Schweiz fik udlignet, da Holger Rune tabte 4-6, 3-6 til verdensranglistens nummer 160, Leandro Riedi.

Til sidst tabte Rune og Tauson sammen i mixdouble, hvilket gav Schweiz en 2-1-sejr.

TV 2 Sports ekspertkommentator Tine Scheuer-Larsen havde forventet sig mere fra især Holger Rune, der i sidste uge nåede kvartfinalen i Wimbledon.

- Jeg synes ikke, det er helt godkendt fra Holger Rune. Jeg kan sagtens forstå, at han er træt, og at det har været en lang sæson.

- Men når man står her, så synes jeg, at det kræver, at man i hvert fald ser ud, som om man har lyst til at prøve, siger Tine Scheuer-Larsen til tv-stationens hjemmeside.

Efter nederlaget til Schweiz erkendte verdensranglistens nummer fem, at han snart har behov for en lille kamppause.

- Min dag kunne have været bedre.

- Men igen, det er en lang sæson, jeg har haft, så jeg er snart klar til en lille træningsperiode, sagde Holger Rune efter nederlaget til TV 2 Sport.

Torsdag møder Rune og Tauson Frankrig, hvor kravet er en sejr, hvis Danmark skal bevare chancen for at nå finalen.

Gruppevinderen kommer i finalen, hvor enten Belgien, Spanien eller Kroatien venter.