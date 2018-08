Kritisk Caroline: Børnene først

Caroline Wozniacki er meget grundig i sin research, når det handler om velgørenhed, og hjælpen skal helst gå til at aktivere børn

NEW YORK (Ekstra Bladet): Som en særdeles kendt sportskvinde bliver Caroline Wozniacki bombarderet med forespørgsler om at deltage i velgørenhed. Men hun vælger nøje til og fra, og for hende skal der helst være børn i centrum.

- Jeg har ikke min egen (velgørenhedsorganisation, red.), men jeg er med i lidt forskelligt hist og her.

- Det skal helt sikkert være noget, jeg har læst godt igennem og researchet grundigt på, forklarer hun.

Hendes manager kan godt være involveret, men det er i høj grad hende selv, der tager sig af processen.

- Jeg laver selv min research, men jeg beder nogle gange andre om også at kigge det igennem. Jeg vil sikre mig, at alt foregår ordentligt, og at det virkelig hjælper dem, det handler om.

Via sin Miami-baserede veninde Jenna Green har hun i flere år været med i Project Medishare, der hjælper børn i Haiti.

I Danmark bruger hun hver vinter tid på et arrangement for anbragte børn i Børnehjælpsdagens regi med kronprinsesse Mary som protektor, og hun har flere gange købt julegaver til børn i både Danmark og USA.

Kronprinsesse Mary og Caroline Wozniacki hygger sig til E-Boks’ og Børnehjælpsdagens tennis-event for anbragte børn. Foto: Philip Davali

Da hun i 2014 løb maraton i New York, samlede hun penge ind til Team for Kids.

Med Serena Williams som begejstret vidne har Caroline Wozniacki fuldført sit maratonløb, og det kom også børn til gode. Foto: AP

- Jeg er meget passioneret omkring børn og sport. At børn får mulighed for at være aktive, siger hun.

- En af mine bedste venner kører en masse velgørenhed i Haiti, så der har jeg været nede et par gange for at hjælpe og se, hvad hun laver. Det er virkelig cool.

- Dernede gik det virkelig op for mig, hvor lidt de har, men hvor ekstremt glade de alligevel er. Vi så børn, der kom fra skole og ikke havde fået mad hele dagen og som måtte vente til aftensmaden for at få lidt ris og lidt mad, og de var stadig glad, holdt hinanden i hænderne, sang og dansede.

- Det satte virkelig tingene i perspektiv.

Caroline Wozniacki i US Open 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

