Kryptisk melding: Vil ikke at svare på det

Holger Rune havde under US Open foretrukket den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou frem for sin mangeårige træner, Lars Christensen.

Men sidstnævnte endte alligevel med at rejse til New York, hvor han vikarierede for Clara Tausons normale træner, Carlos Martinez, der i sidste øjeblik måtte rejse hjem til Spanien af private årsager.

Foto: Jonas Olufson

Efter Clara Tausons exit i US Open, havde hun ikke lyst til at svare på, om makkerparret mellem hende og Lars Christensen skulle ende ud i en mere permanent løsning.

- Er det slut med Lars Christensen nu?

- Det ved jeg ikke helt endnu. Jeg skal lige have et par dage og sunde mig over det her.

- Kunne du godt tænke dig at fortsætte med ham?

- Det ved jeg ikke helt lige nu. Jeg tager en dag og gangen her, og så kommer vi videre.

- Er Carlos helt ude af billedet fremadrettet?

- Det ved jeg ikke endnu. Jeg er her, og så må vi lige tage den om et par dage, når jeg lige er kommet mig over det her, lød det fra Clara Tauson, da hun blev bedt om at forholde sig til trænersituationen af flere forskellige journalister under pressemødet.

Foto: Jonas Olufson

Under US Open har hun dog været i kontakt med Carlos Martinez, fortæller hun.

- Han har skrevet til mig. Men jeg har været her, og han har været i Spanien. Jeg har haft mit fokus her. Men ja, han skrev til mig efter første kamp, ligesom så mange andre, siger Clara Tauson.

Træner-drama

Lars Christensen har i en lang årrække været træner for Holger Rune, men i løbet af det seneste år har han været fraværende fra flere turneringer, mens den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou har været foretrukket.

Ifølge Holger Runes mor og manager skyldes det, at Lars Christensens og Patrick Mouratoglous egoer ikke kan arbejde sammen.

Lars Christensen var senest med Holger Rune under Wimbledon, men blev i New York nedprioriteret til fordel for Patrick Mouratoglou.

Men snart kan der være bud efter ham igen fra Holger Rune. I hvert fald hvis tennisspilleren følger sin mors opfordring.

- Jeg vil opfordre Holger og Lars til at komme i arbejdstøjet sammen igen, når han er færdig med at hjælpe Clara i US Open, lød det fra Aneke Rune efter Holgers exit fra US Open.