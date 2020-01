Kun én tilbage: Caroline trækker sig

Nu er der kun en enkelt turnering tilbage for Caroline Wozniacki, før hun stiller tennisketcheren fra sig.

Hun skulle ellers have spillet i den australske opvarmningsturnering The Kooyong Classic, der ligger umiddelbart før Australian Open.

- Hun har trukket sig, fordi hun er øm efter at have spillet i Auckland. Hun tager ingen chancer før The Open, siger turneringsdirektør Peter Johnston før turneringsstarten.

Der er ikke kommet nærmere information om en eventuel skade til den 29-dansker, der ligger nummer 35 på verdensranglisten.

Nu er der kun en turnering tilbage på Wozniackis program. Foto: Michael Bradley/Ritzau Scanpix

I sæsonens første turnering i Auckland, New Zealand faldt Wozniacki i semifinalen mod amerikanske Jessica Pegula, og i double-turneringen måtte hun og veninde-makkeren Serena Williams give fortabt i finalen.

Nu venter kun svanesangen i Australian Open, hvor Wozniacki i 2018 fik sin største sejr i karrieren.

Sidste år nåede hun kun tredje runde, men hun satser sikkert på at vise sit allerbedste i afskedsballet.

