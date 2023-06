Kunne mærke det hele ugen: Han er en helt anden nu

Holger Rune vandt som forventet sin første kamp til Roland Garros mod Christopher Eubanks. Men det var ikke lige overbevisende hele vejen i gennem.

Han vandt sikkert første sæt, men faldt i niveau i andet og tredje, inden han igen var tilbage på toppen i sæt fire.

Men det er ikke så atypisk, at rusten lige skal bankes af i første kamp i en turnering, mener Holger Runes mor og manager, Aneke Rune.

- Jeg tror, det vigtigste for ham er, at han har spillet sig ind i turneringen. Han skulle over den der første kamp. Vi har ventet længe på at komme i gang. Og så bygger der sig lidt nervøsitet op, siger Aneke Rune, da Ekstra Bladet møder hende på træningsanlægget i Paris.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Men den nervøsitet er smidt nu.

- Jeg har kunnet mærke på ham hele ugen op til, at han var anspændt. Han skulle i gang.

- Men det er en helt anden Holger nu. Han er helt afslappet. Nu er han i turneringsmode. Vi skulle ligesom trykke start. Nu er han ovenpå.

- Når vi er i gang, så kører alle rutinerne. Og det elsker han jo, siger Aneke Rune.

Selvom der var nerver på i kampen mod Christopher Eubanks, var Aneke ikke bekymret.

- Nu læste jeg nogle steder, at man syntes, det havde været en tæt kamp. For os set udefra var der ikke nogen tvivl. At den behøvede at gå i fire sæt var lidt spild af tid, siger hun.

Holger Rune skal igen i aktion på lørdag, hvor argentinske Genaro Alberto Olivieri venter. Han rangerer som nummer 231 på verdensranglisten.

Derfor vil Holger Rune være storfavorit.