Kvindekroppen i fokus: Vi kan bare ikke vinde

Serena Williams i sort heldragt. Nej tak.

Alizé Cornet der viser sports-bh i tre sekunder, mens hun vender sin bluse. Nej tak.

International tennis har de seneste uger vist, at kvindelige tennisspiller ikke kan tillade sig at tage hvad som helst på – eller af, når de optræder på banen.

Senest illustreret af franske Cornet, der omgående fik en mundtlig advarsel for at vende sin bluse, som hun var kommet til at tage forkert på.

Og det er mildest talt foragteligt, mener Anya Alvarez.

Den nu forhenværende professionelle golfspiller ryster på hovedet i en klumme hos engelske The Guardian over de forhold, kvindelige sportsfolk står overfor.

- De seneste begivenheder i tennis, hvor kvinder er blevet ofre for et system, der enten objektiviserer eller forsøger at kontrollere, hvordan de fremviser deres kroppe, understreger, at vi ikke rigtigt er frie, skriver hun i en klumme i den engelske avis The Guardian.

- Det er underordnet om du er den bedste spiller i verden og bærer et catsuit, der skal forebygge blodpropper, eller om du bare gerne vil have, at din bluse sidder rigtigt. I sport ser det nogle gange ud til, at kvinder bare ikke kan vinde, skriver hun.

Måtte forlade golfbanen

Og man kunne få den tanke, at hun har ret.

Hun tilføjer, at ingen mænd, der har skiftet bluse mellem partierne, er blevet irettesat. Selvom irettesættelsen senere blev lavet om, så Cornet blev skånet for straf, vidner det om de problemer, kvindelige udøvere ofte står overfor.

Anya Alvarez indleder med at beskrive en episode, da hun som ung teenager i Oklahomas udmattende varme brød igennem i amerikansk golf. Iført shorts.

Korte shorts.

- En ansat bad mig ringe til min mor og sige, at hun skulle komme med nogle, der var længere, ellers måtte jeg gå min vej.

- Jeg viste, at jeg levede op til klubbens dresscode. Faktisk var mine shorts længere end nødvendigt. Det var ligegyldigt. Og da min mor ikke havde mulighed for at hjælpe, måtte jeg forlade området, fortæller hun og refererer til Bernard Giudicelli, præsidenten for det franske tennisforbund.

En fuldkommen superhelt

Denne udtalte sig i sidste uge om Serena Williams’ sorte heldragt, som stjernen havde på under French Open i maj. Amerikaneren vil ikke fremover få lov at tage den på i Paris.

- Jeg mener, vi nogle gange gik for langt. Kombinationen med Serena i år vil ikke længere blive accepteret. Man må respektere sporten, er han citeret for at sige.

- Respektere sporten, opsummerer Anya Alvarez i sin klumme.

- Dette udsagn springer i øjnene, da Williams var klædt ordentligt på og lignede en fuldkommen superhelt, og i øvrigt bar det særligt designede catsuit for at undgå blodpropper, noget der nær har slået hende ihjel før (i forbindelse med fødslen sidste år, red.)

Det fremkalder minder om min hurtige exit fra golfbanen, fordi jeg holdt mig til reglerne, skriver Any Alvarez.

Se også: Helt utroligt: Verdens bedste taber samme finale tredje gang i træk

Se også: Forargede franskmænd: Serenas vilde dragt forbydes

Se også: Wozniacki i top på ny liste: Kun én tjener mere i verden

Kokain, utroskab og en alt for skarp tunge: Tennisdarling satte det hele over styr

'Jeg drev bordel midt i OL-byen'

Carolines vennekreds: Her er jetset-netværket

Ana Ivanovic: Fra bomberegn til bikinibabe