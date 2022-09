Kyrgios dummer sig igen

Den kontroversielle australske tennisspiller Nick Kyrgios har igen været i vælten efter gårsdagens sejr i US Open og har nu fået en stor bøde for sin optræden

Det er efterhånden en større nyhed, hvis Nick Kyrgios IKKE får en bøde eller på anden måde optræder kontroversielt i en tenniskamp.

Torsdagens anden runde ved US Open var ingen undtagelse. Her brokkede han sig blandt andet over en stank af hash, der ifølge ham hang tungt over banen.

Nu har australieren fået en bøde på hele 7.500 amerikanske dollars, ca. 55.000 danske kroner.

Det oplyser repræsentanter fra turneringen til Reuters.

Antallet af tennis-relaterede straffe til Nick Kyrgios er efterhånden lang. I øjeblikket ligger han nummer 25 på verdensranglisten. Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix

Bøden er dog ikke et resultat af hash-stank-brokkeriet.

Den uddeles ifølge turneringen for, hvad der på dansk måske bedst kan oversættes til "spytteri og hørbare sjofelheder" undervejs i torsdagens kamp.

Bøden er den største, der hidtil er uddelt ved årets US Open.

Økonomiske straffe er langt fra fremmede for den temperamentsfulde australier.

Ved årets Wimbledon fik han ligeledes en bøde for at spytte efter en tilskuer og for at tale hårdt til en dommer.

Trods Kyrgios' utilfredshed i løbet af torsdagens US Open-kamp vandt han i fire sæt og skal nu i tredje runde møde en amerikaner med et ret så svedigt navn: J.J. Wolf.

