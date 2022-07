Kyrgios ender syv års kvartfinaletørke

Da Nick Kyrgios ved Wimbledon i 2014 som 19-årige sensationelt slog Rafael Nadal ud i fjerde runde, øjnede mange tennisfans og -eksperter en kommende grand slam-vinder.

Men den australske enfant terrible har haft flere uheldige optrædener på banen end grand slam-succeser. Siden Australian Open i 2015 har Kyrgios ikke nået en grand slam-kvartfinale i single. Indtil mandag.

Trods tidlige problemer med højre skulder og behandling undervejs kæmpede Kyrgios sig til en flot femsætssejr på 4-6, 6-4, 7-6, 3-6 og 6-2 over amerikaneren Brandon Nakashima.

Onsdag skal han altså for første gang i syv år og kun tredje gang i karrieren spille kvartfinale i en grand slam. Modstanderen bliver chileneren Cristian Garin, som mandag også brugte fem sæt til at spille sig videre.

Et tæt første sæt i Kyrgios' kamp blev afgjort, da den 20-årige amerikaner tog sættets eneste servegennembrud til allersidst.

27-årige Kyrgios, der rangerer som nummer 40 i verden, lod dog ikke frustrationer ramme sit spil. Med et tidligt brud lagde han kimen til at tage andet sæt, mens han tog tredje sæt i tiebreak efter 12 partier uden en eneste breakbold.

Nakashima rejste sig flot og tog fjerde sæt med 6-3, men Kyrgios, som ofte lader sig forstyrre af sit eget temperament, var fortsat rolig.

I pausen mellem fjerde og femte sæt pegede han flere gange på sit hoved og nikkede ud mod sin træner for at signalere, at den mentale balance var intakt.

Og det stemte. Den ellers svingende australier spillede sit bedste sæt i femte og afgørende sæt.

Australierens skulderproblemer så ud til at være helt væk, Nakashima var overmatchet, og Kyrgios strøg blandt de sidste otte i turneringen med 6-2.

Tidligere i år vandt han sin første grand slam-titel i double, da han strøg til tops ved hjemlandets Australian Open. Han har vundet seks ATP-titler i single i karrieren og har tidligere været oppe som nummer 13 i verden.