Kyrgios forsvarer Holger: - Husk det, Danmark!

Den australske verdensstjerne Nick Kyrgios opfordrer danskerne til at fokusere på Holgers kvaliteter på banen frem for hans vredesudbrud

Holger Rune har ofte fået kritik for at lade temperamentet løbe af med sig, når det ikke lige kører for ham på banen.

Men kritikken er vand ved siden af, hvad verdensstjernen Nick Kyrgios har måttet lægge øre til gennem tiden.

Holger Rune fortalte på et pressemøde fredag, at han har et godt forhold til Nick Kyrgios, som han er gode venner med uden for banen. Foto: Saeed Khan/Ritzau Scanpix

Den flamboyante australier er kendt for at være udadreagerende og at opildne publikum, når han spiller, hvilket har medført kritiske røster i den konservative tennisverden.

Når det kommer til snakken om Holger Rune har Nick Kyrgios en opfordring til alle danskere, der følger med.

- Han er en ung fyr. Han er virkelig ung. Han gør alle stolte omkring sig. Han kommer til at deale med meget pres og mange forventninger.

- Han er et af de største talenter, vi har i sporten. Han har mulighed for at vinde flere Grand Slams. Hvis jeg var Danmark, eller enhver anden nation, der havde Holger Rune, ville jeg bare sikre mig, at han fik så meget støtte som muligt, siger Nick Kyrgios da Ekstra Bladet spørger ham ind til det danske stjerneskud på et pressemøde forud for Australian Open.

Kritikken mod Holger Rune kom blandt andet, efter hans kvartfinale mod norske Casper Ruud under French Open i sommer.

Nick Kyrgios og Holger Rune kan mødes allerede i tredje runde af Australian Open. Foto: SANDRA SANDERS/Ritzau Scanpix

Her råbte Holger Rune gentagne gange 'forlad!' op imod sin team.

- I stedet for at kritisere ham, bør man fokusere på det positive. Hvad han er i stand til at gøre allerede. Hvad han har opnået på så kort tid. Han er så ung, og han slår folk som Novak Djokovic i finalen i Paris. Fokusér på det i stedet for de 30 sekunder, hvor tingene kommer en smule ud af kontrol.

- Hvor god er han ikke lige i 95 procent af tiden? Han er fantastisk. Jeg er virkelig imponeret.

- Jeg vil bare sige til Danmark, at I skal omfavne det. Han er den bedste spiller i jeres land. Husk det, lyder opfordringen fra Nick Kyrgios.

Kan møde Holger Rune

Hvis alt går som præsten prædiker og begge spillere lever op til deres seedning, kommer Nick Kyrgios og Holger Rune til at stå over forhinanden allerede i runde tre i Australian Open.

- Jeg så godt, at han er min del af lodtrækningen. Men jeg ser overhovedet ikke frem imod det. Jeg fokuserer på alle en kamp ad gangen.

- Han er et spændende talent og en super god fyr også. Jeg har lært ham at kende lidt i de sidste par måneder. Han kommer til at få en utrolig karriere. Han arbejder superhårdt, siger Nick Kyrgios.

Inden det potentielle møde mellem Kyrgios og Holger Rune, skal danskeren først forbi to andre modstandere.

I første kamp, som spilles på tirsdag, skal møder han serbiske Filip Kajinovic, og herefter venter enten amerikanske Maxime Cressy eller spanske Albert Ramos-Viñolas i runde to af turneringen.