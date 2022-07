Kyrgios reagerer på Nadal-exit

Australske Nick Kyrgios har sendt en hilsen til Rafael Nadal, efter at spanieren torsdag måtte trække sig fra Wimbledon-semifinalen

Det var en semifinale, tennisfans så frem til med store forventninger - den kontroversielle Nick Kyrgios mod legenden Rafael Nadal.

Men kampen bliver desværre ikke til noget.

Torsdag meddelte Rafael Nadal, at han på grund af en skade i mavemusklerne trækker sig fra turneringen.

Det betyder, at 27-årige Nick Kyrgios bliver sendt direkte i finalen - australierens første Grand Slam-finale i karrieren, men selvfølgelig ikke på den baggrund, han havde håbet.

På Instagram har Kyrgios udtrykt sin respekt over for tennislegenden Nadal.

'Forskellige spillere, forskellige personligheder,' indleder han teksten.

'Rafael Nadal, jeg håber, at du kommer dig godt, og vi håber alle at se dig rask snart igen'

Nick Kyrgios oplever i disse dage sin måske største sportslige succes nogensinde, men på privatfronten står det knapt så godt til.

Han er nemlig blevet sigtet for et overfald mod sin ekskæreste. Det kan du læse mere om her.

Fredag eftermiddag spilles herrernes anden semifinale, og her møder Novak Djokovic briten Cameron Norrie.

Vinderen af den kamp skal altså møde Nick Kyrgios i finalen, og vinderen kan rejse fra London hele to millioner pund rigere, svarende til ca. 17,6 millioner danske kroner.

