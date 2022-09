Kyrgios slår verdens nummer et

Australske Nick Kyrgios er videre til kvartfinalerne ved US Open efter en sejr på 7-6, 3-6, 6-3, 6-2 over verdens nummer et i tennis Daniil Medvedev natten til mandag dansk tid.

Det var en fængslende ottendedelsfinale, som varede lige under tre timer.

Begge spillede godt, men det var Kyrgios, som var bedst i de afgørende øjeblikke, og publikum fik lov at se den 27-årige australier med fornyet fokus og i fantastisk form.

- Det var en fantastisk kamp, siger Kyrgios i et interview på banen foran et udsolgt Arthur Ashe Stadium.

- Daniil er den forsvarende mester, så der er et stort pres på ham, men jeg spillede rigtig godt, siger Nick Kyrgios ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg har spillet fantastisk de seneste par måneder og sikke et sted at gøre det igen - foran et fyldt anlæg i New York.

- Jeg føler mig ekstremt velsignet, tilføjer han.

Annonce:

Blændende spil

Med tabet til den kontroversielle australier vil der blive en ny verdensetter, når ranglisten bliver opdateret efter årets sidste grand slam, som US Open er.

Kyrgios har i en stor del af sin karriere gjort sig mest bemærket for sin opførsel på banen, men de seneste måneder har han desuden leveret blændende spil, og under turneringen i New York har han fortalt, at han aldrig tidligere har ageret så professionelt som nu.

I juli nåede han finalen i Wimbledon, som han tabte til Novak Djokovic, og nu er han også succesfuldt gennem de fire første runder i US Open.

Medvedev og Kyrgios havde inden nattens opgør mødt hinanden fire gange tidligere i karrieren. Tre af de fire gange er sejren gået til Kyrgios.

Deres eneste forudgående grand slam-møde var i januar i Australian Open, hvor Medvedev vandt.

27-årige Kyrgios ligger nummer 25 på verdensranglisten.

Nick Kyrgios møder russiske Karen Khachanov i kvartfinalen tirsdag. Khachanov ligger nummer 31 på verdensranglisten.