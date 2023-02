Kyrgios tilstår overfald på ekskæreste

Den australske tennisstjerne Nick Kyrgios har erklæret sig skyldig i et overfald på sin ekskæreste i januar 2021.

Kyrgios skubbede sin daværende kæreste, Chiara Passari, efter et stort skænderi foran hendes lejlighed i den australske by Canberra, lyder det i dokumenter, der er blevet indleveret til domstolen.

Nick Kyrgios kommer dog ikke til at få en dom for overfaldet. Dommeren har nemlig besluttet at frafalde tiltalen.

Dommeren kaldte overfaldet 'en enkelt handling begået i dumhed eller frustration', da det blev offentliggjort, at tennisstjernen slipper for en dom.

Chiara Passari meldte sagen til politiet, ti måneder efter at det skete. Hun gjorde det, da hun og Kyrgios slog op.

I en udtalelse, der blev læst op i retten, sagde hun, at hun var blevet svært traumatiseret af hændelsen. Hun beretter blandt andet om, at hun har tabt sig meget, har ligget i sengen dag og nat, og at hun har været ude af stand til at sove eller danne nye romantiske relationer.

Kyrgios' advokater havde bedt om at få tiltalen frafaldet på grund af tennisspillerens mentale helbred. De argumenterede blandt andet for, at det var en isoleret hændelse.

En psykolog ved navn Sam Borenstein sagde i retten, at Kyrgios lider af tilbagevendende svær depression med mørke perioder med tanker om selvskade, søvnløshed, oprevethed og skyldfølelse.

Psykologen sagde, at Kyrgios har tyet til stoffer og alkohol, men at han nu gør store fremskridt.

Kyrgios ankom til retsbygningen på krykker, fordi han for nylig er blevet opereret for en skade i knæet. Skaden tvang ham til at trække sig fra Australian Open.

Ved sin side havde han sin nuværende kæreste, Costeen Hatzi, og sin mor, Norlaila Kyrgios.

Tennisspilleren gav ingen kommentarer til de fremmødte journalister. På en story på det sociale medie Instagram skriver han dog, at han er taknemmelig for, at tiltalen er frafaldet.