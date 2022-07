Kyrgios vinder i ophedet kamp

Normalt er det Nick Kyrgios, der trækker negative overskrifter.

Men lørdag aften opførte Stefanos Tsitsipas sig ikke ligefrem som et dydsmønster på en tennisbane.

Undervejs i nederlaget på 7-6, 4-6, 3-6, 6-7 til Kyrgios i tredje runde i grand slam-turneringen Wimbledon var Tsitsipas helt oppe i det røde felt.

Det kostede både advarsler fra dommeren og fratrækning af point, at Tsitsipas to gange hamrede tennisbolde ud mod publikum i frustration.

Første gang sendte Tsitsipas bolden med et baghåndsslag lavt ud over banden. Den ramte ikke nogen, men slog ind på bagvæggen mellem to tilskuere, der begge flyttede hovederne.

Kyrgios mente, at det var nok til, at Tsitsipas burde tabe kampen på grund af usportslig opførsel. Men grækeren slap med en mindre straf i regelbogen fra dommeren.

Anden gang havde Kyrgios servet med en fræk underhånd, som Tsitsipas irriteret returnerede ved at slå ukontrolleret op i luften. Bolden ramte scoretavlen, men heldigvis igen ingen tilskuere.

Dommeren straffede Tsitsipas i overensstemmelse med reglerne, og da det var anden gang, fik den fjerdeseedede græker denne gang fratrukket et point.

Det klagede Tsitsipas højlydt over, da han opdagede det i starten af det efterfølgende serveparti. Tsitsipas mente, at Kyrgios ikke ønskede at spille tennis i modsætning til grækeren.

Tsitsipas virkede mere og mere aggressiv, og han var flere gange på kogepunktet i duellerne. Flere hårde slag var tæt på at ramme Kyrgios.

En enkelt gang ramte han tilmed Kyrgios, som ikke kunne nå at flytte sig fra bolden, der var på vej langt ud af banen.

Kyrgios, som havde brokket sig til dommeren, tilskuerne og sin egen VIP-loge i stort set hele kampen, begyndte at få bedre styr på sit temperament. Måske også fordi kampen var ved at gå australierens vej.

Faktisk blev der til tider vist fremragende græsspil i løbet af de 3 timer og 16 minutter, som kampen varede.

Vinderen Kyrgios, der er nummer 40 i verden, havde overskud til at sende kærlighed i retning af Tsitsipas efter kampen.

- Han blev frustreret til tider, og det er en frustrerende sport. Det er helt sikkert. Jeg har den største respekt for ham. Hvad der end sker på banen, bliver på banen. Jeg elsker ham, siger Kyrgios.

27-årige Kyrgios skal i ottendedelsfinalen møde amerikaneren Brandon Nakashima, der er nummer 56 i verden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------