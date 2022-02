Lægger sig fladt ned

Det slog klik for tennisstjernen Alexander Zverev, da han hamrede sin ketsjer på dommerstolen. Nu kommer han med en lang undskyldning

Den var helt gal.

Tyske Alexander Zverev tabte fuldstændig kasketten, da han onsdag efter en tenniskamp i en ATP-turnering i Mexico slog sin ketsjer voldsomt hårdt mod dommerstolen fire gange.

Efterfølgende fik 24-årige Zverev, der er nummer tre på verdensranglisten, stof til eftertanke og blev kylet ud af turneringen.

Nu ser det da også ud til, at han er kommet på lidt andre tanker.

I hvert fald lægger tyskeren sig fladt ned og beklager. Det gør han på Instagram.

'Det er svært at beskrive, hvor meget jeg fortryder min opførsel under og efter kampen. Jeg har personligt undskyldt til dommeren, fordi mit udbrud mod ham var forkert og uacceptabelt, og jeg er kun skuffet over mig selv.'

'Det skulle bare ikke være sket, og der er ingen undskyldning. Jeg vil også undskylde til mine fans, turneringen, og sporten jeg elsker. Som I ved, efterlader jeg alt ude på banen. I går efterlod jeg for meget.'

'Jeg vil bruge de næste dage på at reflektere over mine handlinger og over, hvordan jeg undgår den slags i fremtiden,' skriver han.

Raserianfaldet mod dommeren skete, efter at Zverev sammen med makkeren Marcelo Melo fra Brasilien tabte 2-6, 6-4, 6-10 til briten Lloyd Glasspool og finnen Harri Heliovaara.

Tidligere i kampen havde Zverev været sur over en kendelse fra dommeren.

Tyskeren var stadig med i single-delen af turneringen, og det er den, han er blevet kylet ud af.