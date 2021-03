Lækkerbisken i vente: Clara kan hævne Caroline

- Et interessant opgør mod en meget komplet spiller, som kan gøre det meget ubehageligt for modstanderen, vurderer Tine Scheuer før Tausons møde med Daria Kasatkina

Da Caroline Wozniacki i 2018 fløj fra Melbourne som nybagt grand slam-vinder, havde hun allerede forpligtet sig til at spille ugen efter i Skt. Petersburg.

Her tog en af de russiske værtinder knap så gæstfrit imod danskeren. Daria Kasatkina sendte hende nemlig ud med 7-6, 6-3.

Dermed vandt den lille boldbegavelse en af sine tre sejre i deres fem indbyrdes opgør, og Caroline Wozniacki erkendte i flere tilfælde, at hun havde været for smart for hende.

Nu skal den 23-årige tekniker op mod en ny dansker, og en spillemæssigt markant anderledes af slagsen, når hun tirsdag står overfor Clara Tauson.

- Et interessant opgør mod en meget komplet spiller, der læner lidt til det defensive, men som kan gøre det meget ubehageligt for modstanderen, vurderer Tine Scheuer, ekspertkommentator på TV2 Sport, der sender fra turneringen.

- Det bliver spændende, om Clara kan vælte hende omkuld med sit tunge træf. Hun skal være skarp fra start og tro på sit eget spil som i Lyon, siger hun med adresse til Tausons triumf-uge i det franske for nylig.

Daria Kasatkina er en smart og tekniske særdeles dygtig spiller, som Caroline Wozniacki havde store problemer med. Foto: REUTERS/Pascal Rossignol/Ritzau Scanpix

Tine Scheuer påpeger, at Kasatkina spillede rigtigt godt i februar, hvor hun vandt Philip Island Trophy i Melbourne.

Hun roser Kasatkinas spektakulære hoppe-baghånd men øjner også et angrebspunkt for Clara Tauson:

- Hun er sårbar på andenserven.

Kasatkina der tidligere sneg sig indenfor i Top 10, er i dag ranglistens nummer 58, og det rækker kun til en seedning som nummer 8 i turneringen, hvor hendes landskvinde, Ekaterina Alexandrova, er topseedet via sin rangering som verdens nummer 33.

Det var hende, Clara Tauson sendte ud i første runde i Lyon.

Der er 68.570 dollars, svarende til 426.595 kroner, og 470 ranglistepoint til vinderen.

Clara Tauson vandt for en uge siden sin første WTA-titel i Lyon.

