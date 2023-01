Landsholdslegende: Derfor elsker de Holger

Interessen var ikke til at tage fejl af, da Holger Rune havde et træningspas mod østrigske Dominic Thiem på træningsbane 22 på Melbourne Park

Der var masser af danskere på tribunen, da Holger Rune tirsdag morgen dansk tid leverede en regulær tennisopvisning i sin første kamp i Australian Open.

Blandt publikum var der en særdeles prominent gæst.

Thomas Sørensen, der har spillet over 100 kampe for det danske fodboldlandshold, havde nemlig også fundet vej til tribunen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Holger Rune er et stort hit blandt de australske fans. Foto: Ng Han Guan/Ritzau Scanpix

Den tidligere Aston Villa-målmand bor i Melbourne, hvor han til daglig arbejder som sportskommentator på australsk tv, så han skulle naturligvis ind at se det danske stjerneskud i aktion - og han kunne lide, hvad han så.

- Det var en perfekt start. Man kan se, at han er skarp. Og så blev det alligevel næsten også for nemt, så der sneg sig lige et par fejl ind. Men han var jo aldrig rigtig presset, siger Thomas Sørensen til Ekstra Bladet.

Thomas Sørensen bor i Melbourne, hvor han arbejder som sportskommentator på australsk tv. Arkivfoto: Jan-Willem de Lange

Annonce:

Publikumsfavorit

Holger Rune vandt i tre sæt over serbiske Filip Krajinovic, hvor han leverede flere flotte detaljer. Til det højlydte australske publikums store fornøjelse.

- Det er et entusiastisk publikum. Det så man sidste år, hvor der næsten var fodboldagtig stemning, da Kyrgios (Nick Kyrgios, red.) og Kokkinakis (Thanasi Kokkinakis, red.) spillede double. Det er noget, australierne godt kan lide, siger Thomas Sørensen, der bemærkede en god synergi mellem Holger Rune og tilskuerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Holger Rune opildner publikum på Kia Arena. Foto: MARTIN KEEP/Ritzau Scanpix

- Jeg synes, det var fedt at se, at han forsøgte at få publikum med. Det kan de godt lide. Det skal han bare blive ved med, fordi det kan blive en fordel senere i turneringen. Det er kun fedt, hvis man kan få lidt hjemmepublikumsstemning.

- Australierne kan bare godt lide nogle, der giver alt, hvad de har, og som har følelserne uden på trøjen og selvfølgelig også har respekt for publikum. Den energi, som vi ser, den ser australierne altså også, lyder det fra den tidligere topmålmand.

Det går rent ind

Annonce:

Under kampen kunne man flere gange høre tilskuerne råbe 'Ruuuuune' ned mod den unge dansker, når han lavede noget lækkert.

I sit vinderinterview takkede Holger Rune fansene for gestussen - og det går rent ind hos de australske fans ifølge Thomas Sørensen.

- Det var fedt at høre en, der var entusiastisk og sagde tak og var udadvendt. Nogle gange hører man også nogle, som er det stikmodsatte og er røvkedelige at høre på. Alle de ting er med til at gøre ham interessant for folk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En af de mange danske fans var heldig at få en autograf af Holger Rune. Foto: Ng Han Guan/Ritzau Scanpix

- At han så også har fået det her ronaldoske tilråb, det er jo kun med til at gøre det sjovt for fansene, siger han.

Thomas Sørensen planlægger også at tage ind at se Holger Runes anden kamp torsdag - og forhåbentlig mange flere.

- Vi håber, vi kan støtte ham hele vejen til finalen. Det kunne være fedt, siger han.