Langer ud efter dopingkontrol: De er pisseligeglade

Den amerikanske tennisspiller Jenson Brooksby er for nyligt blevet suspenderet for at have misset tre dopingtests i løbet af 12 måneder.

Brooksby har nægtet bevidst at have undveget dopingkontrollen.

Under en af de missede tests befandt han sig endda på et officielt turneringshotel, hvilket han også informerede dopingmyndighederne om.

Han mener derfor, at det er dopingkontrollens egen skyld, at de ikke har udført de nødvendige tests.

Og nu blander Holger Rune sig i sagen.

Danskeren forsvarer sin tenniskollega og går til angreb på dopingkontrollen og den måde, hvorpå spillerne konstant skal stå til rådighed for tests.

'Jeg overhørte dørklokken i mit hjem engang (jeg kan ikke høre den, når jeg er på altanen). De er pisseligeglade', skriver Holger Rune på Twitter.

'Man skal sidde klar og vente ved døren en time om dagen 24/7 52 uger om året. Man er superstresset over at opdatere de her tidsintervaller dagligt, fordi vi rejser så meget'.

Jenson Brooksby venter i øjeblikket på en voldgift med en uafhængig domstol i sagen.

Holger Rune er i disse dage i London, hvor han deltager i verdens største tennisturnering, Wimbledon.

Onsdag spillede han sig videre fra første runde med en sejr over George Loffhagen, og fredag ved middagstid venter Roberto Carballes Baena i anden runde.