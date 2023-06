Langer ud efter modstander: - Ikke det bedste at gøre

Der var ikke ligefrem god stemning mellem Holger Rune og Lorenzo Musetti, da de bragede sammen i kvartfinalen af cinch Championships.

Efter en lang duel smashede italieneren en bold direkte ind på kroppen af Holger Rune, der så ud til at være utilfreds med sin konkurrents sigtekorn.

På det efterfølgende pressemøde blev Holger Rune spurgt ind til situationen.

- Han kan gøre, hvad han vil. Det var ikke det bedste at gøre. Men det er lovligt. Han kan gøre, hvad han vil. Han kan skyde bolden derhen, hvor han vil, siger Holger Rune.

Men selvom han ikke var helt tilfreds med italienerens opførsel, var episoden måske også med til at sikre ham sejren i sidste ende.

- Det gav mig endnu mere blod på tanden.

- Jeg er super glad for at være i stand til at slå ham i to sæt. Det føles godt. Jeg er i semifinalen - det er han ikke. Så jeg er glad, siger Holger Rune.

Holger Rune vandt kvartfinalen over Lorenzo Musetti i to sæt med cifrene 6-4 og 7-5.

I semifinalen venter Alex de Minaur. Den kamp bliver spillet lørdag klokken 14.00.