Lars Seier i nyt opsigtsvækkende sponsorat

Den danske rigmand Lars Seier Christensen fortsætter med at investere i dansk sport.

Saxo Bank-stifterens investeringsselskab, Seier Capital, har således indgået en femårig sponsoraftale med den danske tenniskomet Clara Tauson, lyder det i en pressemeddelelse.

Det nævnes ikke, hvor stort et økonomisk bidrag Seier Capital kommer med.

Aftalen skal være med til at understøtte den 16-årige danskers udvikling, lyder det.

- Clara har allerede præsteret fantastisk, og selv om hun får 100 procent støtte fra sin familie, står det klart, at talentet ikke alene kan sikre, at hun kan nå hele vejen til toppen.

Clara Tauson får nu helt nye muligheder. Foto: Jonas Olufson

- De næste par år er ekstremt vigtige for hendes udvikling, og uden de nødvendige økonomiske ressourcer er der risiko for, at hun ikke får den mest optimale træning og deltagelse i de rette turneringer, lyder det fra Lars Seier Christensen i pressemeddelelsen.

Sponsoratet har allerede betydet, at Tauson har deltaget i et træningsophold i Frankrig.

- Sponsoratet sikrer mig bedre træningsbetingelser, øger mulighederne for, at jeg kan deltage i de turneringer, der gavner min udvikling bedst, og sikrer et lidt større fokus på det sportslige indhold i min karriere, siger Clara Tauson.

Tennistalentet har i 2019 vundet juniorudgaven af Australian Open og kvalificeret sig til sin første WTA-turnering. Det er ligeledes blevet til turneringssejre i ITF-regi.

Clara Tauson ligger i øjeblikket nummer 383 på verdensranglisten.

Lars Seier Christensen ejer i forvejen ishockeyklubben Rungsted Seier Capital, der vandt det danske mesterskab i april, ligesom han sidder på 22,55 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment, selskabet bag FC København.

