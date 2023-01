Legende afslører: - Jeg har fået kræft

En trist nyhed har mandag ramt tennisverdenen.

Den amerikanske tennislegende Martina Navratilova har fået konstateret to former for kræft.

Det fortæller den mangeårige grand slam-vinder til kvindernes tennisorganisation, WTA.

- Den her dobbelte nedtur er alvorlig, men det kan stadig løses. Jeg håber på et positivt resultat. Der kommer til at stinke i et stykke tid, men jeg vil kæmpe med alt, hvad jeg har, siger hun.

Foto: I sin aktive karriere vandt Marina Navratilova blandt andet 18 grand slam-titler i damesingle.

Den 66-årige amerikaner, der betragtes som en af de største kvindelige tennisspillere gennem tiden, er blevet ramt af både bryst- og strubekræft.

Det var tilbage i november, at en hævet lymfe i halsen blev opdaget. Herefter blevet hun diagnosticeret med sygdommen.

Kræften er dog blevet opdaget i første stadie, som er den mindst alvorlige.

Martina Navratilova har før haft brystkræft, men blev tilbage i 2010 erklæret rask igen, efter hun modtog strålebehandling.

Tjekkoslovakiskfødte Navratilova dominerede sammen med Chris Evert kvindetennis i 70'erne og 80'erne, hvor hun vandt imponerende 18 grand slam-titler alene i single. Derudover var hun også dominerende i både dame- og mixeddouble, hvor det til 41 grand slam-sejre.

Særligt ved Wimbledon nød amerikaneren stor succes, hvor det blev til hele ni single-titler.

Martina Navratilova starter sin behandling i New York i den kommende uge. Ifølge WTA er helbredsprognosen god.