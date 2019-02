Legende angriber transkønnede: De snyder

Tennisstjernen Martina Navratilova har en glorværdig karriere bag sig. Men på det seneste har hun skabt debat på baggrund af sine udtalelser om transkønnede kvinder i elitesport.

I The Times har tennislegenden skrevet en klumme om, at det ikke er retfærdigt, at kvindelige transkønnede sportsudøvere deltager i elitesport blandt kvinder.

Den er skrevet i kølvandet på et kontroversielt emne, der løbende florerer i eliteverdenen, hvor Navratilova er blevet stærkt kritiseret for sin holdning.

Selv om transkønnede atleter tager testosteronnedsættende medicin, er der stadig fordele i muskulaturen og i knoglemassen, lyder en af Navratilovas begrundelser.

- Jeg vil meget gerne indgå i en dialog med en transkønnet kvinde, men jeg vil ikke konkurrere mod hende. Det ville ikke være fair, skriver Navratilova og tilføjer:

- En mand kan beslutte sig for at blive en kvinde, tage hormoner, hvis sportsorganisationen forlanger det, vinde alt og måske endda tjene en lille formue og så derefter ombestemme sig og gå tilbage til at lave babyer, hvis han ønsker det. Det er vanvittigt, og det er snyd, lyder det fra tennisspilleren.

Også den canadiske banecykelrytter Rachel McKinnon, som er transkønnet, bliver nævnt. Hun er nemlig den første transkønnede kvinde, der har vundet VM-guld i sprint i banecykling.

- McKinnon har med stor entusiasme forsvaret sin ret til at konkurrere. Da hun blev testet, var hendes testosteronniveau inden for de grænser, som Det Internationale Cykelforbund (UCI) tillader, skriver Navratilova.

Det har fået banecykelrytteren til at svare igen med tweets og kalder Navratilovas udtalelse for foruroligende, chokerende og dybt transfobisk.

- Hun beskylder mig for at være transfobisk og forlanger, at jeg sletter mine tweets og undskylder, lyder det fra Navratilova.

Selv om kvinder som McKinnon bliver nævnt, kommer Navratilova ikke med nogen eksempler inden for tennisverdenen.

